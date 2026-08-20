¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
IMPULSO A LA PRODUCCIÓN LOCAL

Carta Neuquina: destacan la importancia de acompañar a los productores regionales

El secretario de Innovación y Gestión Estratégica, Gastón Contardi, se refirió a la iniciativa de la Municipalidad de reducir al 50% las licencias comerciales para los restaurantes que expongan en sus cartas vinos y aceites locales.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 10:52
PUBLICIDAD
Los restaurantes de Neuquén que tengan vinos regionales en sus cartas contarán con un 50% de descuento en licencias comerciales.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y el intendente capitalino, Mariano Gaido presentaron ayer el proyecto de ordenanza Carta Neuquina, el cual tiene como principal objetivo potenciar sus productos tradicionales (vinos, aceites, entre otras cosas) en las cartas de los restaurantes de la ciudad.

El secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la Municipalidad, Gastón Contardi habló en AM550 sobre la iniciativa y sostuvo que “ojalá esto pueda trasladarse en una mejora en los precios, pero en principio es un beneficio optativo para restaurantes, los cuales podrán acceder a este descuento del 50% de licencia comercial si deciden tener una carta exclusiva de vinos y aceites de oliva de la región”.

Comentó que “es un proyecto que va a durar tres meses porque la tarifaria se renueva año tras año, pero estará incorporado a la tarifaria del año que viene con lo cual va a seguir. La idea beneficiar la producción local y poner en conocimiento la calidad de nuestros productos”.

Sobre la misma línea, Contardi manifestó: “Es una prueba piloto, pero en definitiva lo importante es poner en valor aquellos que producen, que vuelcan todo en Neuquén”.

 

“La gente de acá reinvierte los recursos acá, cuando piensan en un proyecto lo piensan acá. De esa manera hay que aprovechar este crecimiento que estamos teniendo”, sostuvo el funcionario.

La entrevista completa

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD