Carta Neuquina: destacan la importancia de acompañar a los productores regionales

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y el intendente capitalino, Mariano Gaido presentaron ayer el proyecto de ordenanza Carta Neuquina, el cual tiene como principal objetivo potenciar sus productos tradicionales (vinos, aceites, entre otras cosas) en las cartas de los restaurantes de la ciudad.

El secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la Municipalidad, Gastón Contardi habló en AM550 sobre la iniciativa y sostuvo que “ojalá esto pueda trasladarse en una mejora en los precios, pero en principio es un beneficio optativo para restaurantes, los cuales podrán acceder a este descuento del 50% de licencia comercial si deciden tener una carta exclusiva de vinos y aceites de oliva de la región”.

Comentó que “es un proyecto que va a durar tres meses porque la tarifaria se renueva año tras año, pero estará incorporado a la tarifaria del año que viene con lo cual va a seguir. La idea beneficiar la producción local y poner en conocimiento la calidad de nuestros productos”.

Sobre la misma línea, Contardi manifestó: “Es una prueba piloto, pero en definitiva lo importante es poner en valor aquellos que producen, que vuelcan todo en Neuquén”.

“La gente de acá reinvierte los recursos acá, cuando piensan en un proyecto lo piensan acá. De esa manera hay que aprovechar este crecimiento que estamos teniendo”, sostuvo el funcionario.

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