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DESPACHO FAVORABLE EN COMISIONES

El proyecto de protección de tierras productivas quedó más cerca de su tratamiento: cuándo llegaría a la Legislatura

La iniciativa presentada por el gobernador Rolando Figueroa implica la protección y preservación de tierras productivas bajo riego, como también la ampliación de superficies en la provincia. Se trataría en la sesión pactada para el miércoles 18 de noviembre.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Martes, 10 de noviembre de 2026 a las 15:10
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El proyecto de protección de tierras productivas se trataría en la sesión del miércoles 18 de noviembre.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) de la Legislatura de Neuquén emitió hoy despacho por mayoría al proyecto de ley que busca proteger y preservar las tierras productivas bajo riego, resguardar la infraestructura hídrica y promover la ampliación de las superficies destinadas a la producción. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo, incorporó modificaciones propuestas por distintos bloques vinculadas a los derechos de los propietarios y la articulación entre la provincia y los municipios, entre otros puntos. Durante la reunión también obtuvieron despacho otros cinco proyectos sobre la creación de cargos de jueces civiles y asistentes letrados, la seguridad sanitaria y la preservación de la historia de la salud pública neuquina.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) explicó que el nuevo texto de tierras productivas incorporó aportes de otros bloques y busca establecer un ordenamiento territorial que permita sostener y reactivar la actividad productiva sin perjudicar a quienes adquirieron tierras para desarrollar otros emprendimientos.

En ese sentido, destacó que el objetivo es proteger los sistemas de riego y las chacras, pero también contemplar las situaciones preexistentes y las inversiones realizadas de acuerdo con la normativa vigente.

Las modificaciones también contemplan la continuidad de los usos no productivos previamente autorizados y establece un régimen transitorio para proyectos urbanísticos y subdivisiones con trámites iniciados o tierras adquiridas con esos fines hasta 24 meses antes de la publicación de la ley. Además, se incorporaron mecanismos de consulta y coordinación con los municipios para delimitar las áreas protegidas.

Durante el debate se plantearon reparos sobre las facultades provinciales para delimitar áreas productivas sin acuerdo municipal y sobre el plazo de 24 meses previsto para reconocer inversiones anteriores a la ley. 

Desde el bloque Cumplir, Brenda Buchiniz consideró que el texto logrado “es superador del original” y destacó la incorporación de herramientas para facilitar la regularización de la propiedad de las tierras, líneas de crédito, asistencia económica para pequeños productores y la comercialización asociativa.

El despacho fue aprobado por mayoría, con el único voto negativo del PTS-FIT-U, y continuará su tratamiento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto (B).



 

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