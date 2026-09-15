Pasado el mediodía de este martes 15 de septiembre se registró un siniestro vial en calle Godoy y Belgrano, en hora pico y en pleno centro neuquino.

Según un testigo en el lugar, una camioneta de una empresa petrolera doblaba, con el semáforo en verde, hacia Godoy, cuando un joven iba pasando en su bicicleta. A este ciclista se le cruza una moto y este último queda de frente a la camioneta.

Por el cruce peligroso, el joven de la bicicleta alcanzó a tirarse hacia un costado, de forma de evitar que la camioneta lo impacte. En el lugar manifestaron que podría haber sido una tragedia, ya que los rodados menores podrían haber quedado bajo la camioneta.

El motociclista y el ciclista alcanzaron a quedar de costado a la camioneta y evitar un choque mayor. El testigo en el lugar además agregó que en ese momento había mucho tránsito en la zona.

La Policía estuvo en el lugar asistiendo a los involucrados y evaluando si necesitaban asistencia médica. Afortunadamente no hubo heridos y los rodados no alcanzaron a sufrir daños materiales.