Dejó pasar un auto, pero no vio la moto que venía detrás: el motociclista fue trasladado al hospital

Un motociclista fue trasladado este martes 15 de septiembre por la mañana al Hospital Heller luego de protagonizar un accidente con un Peugeot 306 en una esquina de la ciudad de Neuquén. El siniestro ocurrió cerca de las 7, cuando comenzaba a amanecer y el movimiento vehicular empezaba a intensificarse en las calles de la capital neuquina.

El choque se produjo en la intersección de Gobernador Denis e Italia y tuvo como protagonistas a una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y un automóvil Peugeot 306. Tras el impacto, el conductor de la moto debió ser asistido y posteriormente trasladado al centro de salud para ser evaluado.

No vio a la moto

Según informó el móvil de AM550, la motocicleta circulaba en dirección oeste-este por calle Gobernador Denis, mientras que el Peugeot avanzaba por calle Italia.

El conductor del automóvil, según se indicó, vive en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el accidente y recién se había subido al vehículo minutos antes del impacto.

Al llegar a la esquina, frenó para permitir el paso de otro automóvil que circulaba por la zona. Una vez que ese vehículo pasó, el conductor del Peugeot retomó la marcha. Fue en ese momento cuando no advirtió la presencia de la motocicleta que avanzaba por Gobernador Denis y terminó impactándola.

El motociclista fue trasladado de forma inmediata al hospital, ya que presentaba dolores propios del impacto y de la caída al asfalto. En el lugar, le realizaron el test de alcoholemia al conductor del rodado mayor y el resultado fue negativo.