Un minibús que trasladaba a cuatro pasajeros chocó violentamente contra un caballo que se encontraba sobre la Ruta Provincial 51, cerca del lago Mari Menuco. El impacto no dejó heridos aunque provocó graves daños materiales en el vehículo y la muerte del animal.

El siniestro vial ocurrió durante el amanecer de este domingo, a la altura del kilómetro 41 de la Ruta Provincial 51, en inmediaciones del Club Hidronor. El vehículo involucrado era una Mercedes Benz Sprinter tipo minibús perteneciente a la empresa Turismo Patagonia.

Al momento del accidente era conducido por un hombre de 56 años y trasladaba a cuatro personas. A pesar de la magnitud del impacto, ninguno de los cinco ocupantes sufrió heridas.

Personal policial del destacamento de la zona intervino inicialmente en el lugar y posteriormente se sumaron efectivos pertenecientes a la División Tránsito Villa Obrera, que realizaron las actuaciones correspondientes.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Los policías también verificaron la documentación necesaria para circular y constataron que se encontraba en regla.

El peligro por los animales en las rutas

Como consecuencia del impacto el animal falleció en el lugar y quedó sobre la bnaquina sur de la Ruta 51. Además el minibús quedó con su frente totalmente destruido, por lo cual no pudo continuar su marcha y debió ser retirado por una grúa.

Mientras esperaban, personal policial realizó las tareas correspondientes para asistir a los ocupantes, ordenar la situación en el lugar y determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

El accidente vuelve a poner el foco sobre la presencia de animales sobre las rutas neuquinas, una situación particularmente peligrosa durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día.