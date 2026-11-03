La Secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, inauguró en la tarde del lunes el Parque Temático Selva, un nuevo espacio público ubicado en la intersección de Alberto Gentilini y Elías Ramón Troitino, en el barrio 14 de Octubre.

Se trata del parque número 13 de los 34 que la Municipalidad de Neuquén tiene proyectado ejecutar durante este año.

Con una superficie de 900 metros cuadrados, el parque propone una experiencia inspirada en el mundo de la selva. Pasqualini explicó que la inversión también incluyó obras anexas:

“Se preservó el árbol, algo muy importante. Es como que la plaza abraza al árbol. Se hicieron mejoras de vereda, se renovó la iluminación y se agregaron otros juegos anexos”.

“Son obras que mejoran la calidad de vida de los barrios, por eso el objetivo es llegar a cada uno de ellos”, afirmó la funcionaria y reafirmó que es una plaza que se realizó con fondos propios.

“Nosotros decimos que el superávit tiene que llegar a donde la ciudadanía lo necesita, y en este caso mejora la calidad de vida del barrio 14 de Octubre. Si ahora miramos para atrás, la plaza ya está colmada de familias disfrutando. Ese es el objetivo que tenemos”, describió luego de la inauguración.

Qué incluye el parque

La característica principal de este parque es que tiene como protagonista un gran mangrullo temático selva, acompañado por diferentes desafíos y juegos. La propuesta incorpora además escalador, trepador y bosque de palos, conformando un circuito con distintos niveles de dificultad.

El equipamiento se completa con hamacas con opciones integradoras y para bebés, calesita tradicional y calesita integradora, tubos de gateo con lomada, spinners y sube y baja, generando alternativas para distintas edades y promoviendo un espacio de juego accesible e inclusivo.

El director general de Proyectos y Obras, Juan Martín González, detalló los trabajos realizados:

“Mejoramos toda el área de juegos, hicimos un sistema de riego nuevo, complementamos la iluminación de la plaza y acompañamos con veredas nuevas y zonas de descanso. Es una renovación integral para que las familias, las chicas y los chicos puedan disfrutarla juntos”.

Por su lado, el presidente de la comisión vecinal Copol-14 de Octubre, Daniel Zurita, agradeció a la gestión del intendente Mariano Gaido la intervención en el barrio, “esto reivindica el espacio para las juventudes y las infancias. Es algo que se esperaba hace bastante tiempo. En palabras de los vecinos y las vecinas, celebramos este tipo de obras y esperamos que sigan avanzando en otros sectores de la ciudad”.