Neuquén inauguró el Parque Benteveo y anunció la construcción de 34 nuevos espacios recreativos

El Parque Benteveo ya forma parte del Paseo Costero de Neuquén, en el sector Limay, como un nuevo espacio recreativo de 1.200 metros cuadrados. La inauguración contó con la presencia del intendente Mariano Gaido y del gobernador Rolando Figueroa, quienes destacaron el crecimiento de los espacios públicos vinculados al río y a los distintos sectores de la ciudad.

Durante el acto, Gaido anunció además la construcción y el desarrollo de 34 nuevos parques en distintos barrios de Neuquén. “Estamos orgullosos de anunciar los 24 parques, más 10. Es decir, 34 parques que vamos a desarrollar en toda la ciudad, en todos los barrios”, expresó el jefe comunal.

El Parque Benteveo cuenta con juegos integradores, sectores de trepado y piso de caucho continuo.

La propuesta busca ampliar la cantidad de espacios destinados al encuentro y la recreación y acercarlos a los vecinos de cada sector. “Queremos que los niños en cada barrio de la ciudad tengan la oportunidad, en Neuquén capital, de disfrutar en familia y tener un espacio recreativo en su barrio”, señaló Gaido.

Los nuevos espacios recreativos

Entre los proyectos mencionados por el intendente se encuentran el parque Küyen, ubicado en la zona de la barda; el parque Mafalda, en el barrio Confluencia; un espacio temático vinculado con los dinosaurios, en Unión de Mayo; y otro inspirado en La Trochita, en el centro de la ciudad.

Gaido sostuvo que el objetivo es que las familias puedan contar con alternativas de recreación cerca de sus viviendas, sin necesidad de trasladarse hacia otros puntos de la capital.

El intendente también destacó las características de los espacios que se vienen incorporando a la ciudad y sostuvo que se trata de una infraestructura que, según su apreciación, “solamente se ve en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Neuquén capital”.

Un nuevo parque sobre el río Limay

El Parque Benteveo se convirtió en el tercer parque temático ubicado a orillas del río Limay, según explicó la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres.

El espacio recreativo suma bancos, mesas e iluminación para disfrutar también durante la noche.

La intervención alcanza los 1.700 metros cuadrados, con unos 900 metros cuadrados destinados al área de influencia de los juegos. El proyecto contempla además sectores para las familias, con bancos, mesas e iluminación para extender el uso del espacio durante la noche.

“Porque no es solamente el área para niños sino para la familia con bancos, mesas e iluminación para poder también disfrutarla de noche y fundamentalmente la inversión que se hace en la revalorización de los espacios públicos”, explicó Rueda Cáceres.

La obra demandó una inversión superior a los $600 millones e incluyó la instalación de juegos temáticos e integradores, sectores de trepado y exploración y la colocación de piso de caucho continuo. Rueda Cáceres señaló que, a partir de este tipo de intervenciones, “la ciudad se consolida como una capital turística pero también como una capital del juego”.

Figueroa destacó el desarrollo de la costanera

Durante la inauguración, Figueroa destacó la transformación de los espacios públicos de la capital y señaló que las obras permiten incorporar propuestas destinadas a distintos grupos de edad. “Incluye a todos los grupos etarios, a todas las personas que quieren vivenciar el río o quieren tener también experiencias en la barda y en los distintos barrios”, afirmó el gobernador.

El mandatario también puso el foco en la extensión de la costanera neuquina y la comparó con la de otras ciudades del país. “Pensemos los neuquinos en la costanera que tenemos. Por ejemplo, Mar del Plata tiene 45 kilómetros de costanera, de los cuales 25 son aprovechables, con veredas. Neuquén ya tiene 36 kilómetros”, sostuvo.

Figueroa consideró que el desarrollo de estos espacios forma parte de la transformación de la ciudad y destacó el trabajo realizado por el Municipio. “Disfrutar la capital nos pone muy bien a todos”, afirmó, antes de resaltar “el gran trabajo que está haciendo Mariano (Gaido) y todo su equipo de la Municipalidad”.