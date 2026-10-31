Neuquén apuesta a la recreación: 34 parques temáticos y una calesita de dos pisos

La ciudad de Neuquén proyecta sumar nuevos espacios recreativos, ampliar sus paseos costeros y fortalecer su propuesta turística. En el marco de la presentación del presupuesto municipal, realizada este viernes 30 de octubre, el intendente Mariano Gaido anunció una serie de obras e inversiones destinadas a los espacios públicos, con intervenciones en distintos sectores de la capital provincial.

Gaido presentó el Presupuesto 2027 que asciende a un total de $916.000 millones. La Municipalidad de Neuquén destinará el 50% de sus recursos a la ejecución de obras en toda la ciudad, consolidando así el nivel de proyectos más alto en la historia de la capital.

Uno de los anuncios principales es la construcción de 34 nuevos parques temáticos en 19 barrios, con el objetivo de avanzar hacia una meta: que cada barrio de la ciudad cuente al menos con un espacio recreativo de estas características. Los lugares tendrán juegos para las infancias, bancos y equipamiento urbano para que puedan ser disfrutados por las familias.

La propuesta también contempla la instalación de nuevas calesitas y carruseles en espacios públicos. Entre las novedades se destaca la construcción de una calesita de dos pisos en el Parque Jaime de Nevares, que tendrá capacidad para más de 80 niños. También se incorporará otra en el Parque Oeste.

A estas iniciativas se sumará la construcción de nuevos skateparks, destinados a quienes practican esta disciplina y a la realización de actividades deportivas y recreativas.

Más kilómetros de Paseo Costero y obras en Bocahue

Otro de los ejes de los anuncios está relacionado con la ampliación del Paseo Costero, particularmente en el sector de Bocahue. La intervención busca avanzar hacia el objetivo de que el 100% de las costas de la ciudad sean de acceso libre.

El proyecto contempla la incorporación de infraestructura urbana, bicisendas, miradores, obras de defensa costera y nuevos sectores destinados a la recreación y el turismo.

Actualmente, Neuquén cuenta con 35 kilómetros de paseos costeros, que combinan espacios para el disfrute de vecinos y visitantes con infraestructura que cumple una función de protección de las costas.

El intendente Mariano Gaido presentó el viernes el Presupuesto 2027 que asciende a un total de $916.000 millones.

Una telecabina en Península Hiroki y un puente hacia la Isla de las Aves

Entre los anuncios vinculados con el desarrollo turístico se destaca un proyecto para Península Hiroki: la construcción de una telecabina que facilitará el acceso a la Isla de los Pájaros y permitirá disfrutar de una vista de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

Además, se proyecta construir un puente peatonal hacia la Isla de las Aves. La conexión no solo estará destinada a los visitantes, sino que también tendrá condiciones para permitir el ingreso de una ambulancia ante una eventual emergencia.

Se trata de dos intervenciones que apuntan a mejorar la accesibilidad y sumar infraestructura en uno de los sectores naturales más atractivos de la ciudad.

El objetivo es que cada barrio de la ciudad cuente al menos con un espacio recreativo.

Más colectivos para los recorridos turísticos

El paquete de anuncios también incluye la incorporación de dos nuevas unidades para el servicio de buses turísticos de Neuquén. Cada vehículo tendrá capacidad para 30 pasajeros y se sumará a los dos minibuses con los que cuenta actualmente el sistema.

De esta manera, se ampliará el equipamiento disponible para realizar los recorridos turísticos y acercar los principales atractivos de la capital provincial a vecinos y visitantes.

Con estas iniciativas, el Municipio busca ampliar la infraestructura recreativa, recuperar y poner en valor los espacios públicos y consolidar a Neuquén como un destino turístico, con nuevas propuestas distribuidas en los barrios y en los sectores naturales de la ciudad.