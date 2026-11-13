Un rápido operativo policial evitó que un hombre se rociara con nafta en reclamo de una pensión por discapacidad

Un momento de tensión se vivió este viernes 13 de noviembre cerca del mediodía en las oficinas de la Subsecretaría de Discapacidad de Neuquén, ubicadas sobre calle Perito Moreno, entre Santa Cruz y Chubut. Un hombre habría intentado prenderse fuego dentro del edificio luego de rociarse con nafta.

Tras la situación, el personal de la dependencia fue evacuado hasta que los equipos de emergencia lograron controlar el episodio. La información fue confirmada por el móvil de AM550 durante el programa La Segunda Mañana.

La evacuación preventiva permitió controlar la situación registrada este viernes en oficinas provinciales. Foto: Mejor Informado.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que trabajaron para contener la situación y asistir a la persona involucrada.

Según trascendió, el reclamo del hombre estaría relacionado con la falta de una pensión por discapacidad. Esa situación habría generado el ingreso al edificio y una manifestación de desesperación dentro de la sede provincial.

La intervención de Bomberos y SIEN permitió controlar la situación registrada este viernes en Neuquén. Foto: Mejor Informado.

“Por suerte no pasó a mayores”

El subsecretario de Discapacidad y Personas Mayores de la provincia, Gustavo Iril, confirmó en diálogo con AM550 que la persona se encontraba bien y que no hubo heridos.

“La persona está bien, están todos bien”, señaló el funcionario, y agregó: “Por suerte no pasó a mayores”.

Iril explicó que se trata de “un reclamo que viene realizando la persona hace un tiempo y hay que resolverlo” y confirmó que el hombre es una persona con discapacidad.

Luego de la intervención de los equipos de emergencia, la situación quedó controlada y las actividades en el edificio pudieron continuar.