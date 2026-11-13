El Registro Civil Móvil recorrerá distintas localidades y barrios de Neuquén entre el 16 y el 30 de noviembre para facilitar la gestión del DNI, pasaporte y otros trámites registrales. El cronograma también incluye operativos en comunidades mapuches y una jornada especial en Valentina Norte.

El dispositivo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén, comenzará su recorrido en Cutral Co y llegará posteriormente a Neuquén capital, Plottier y Centenario. Además, el Maletín Portátil Digital tendrá una jornada de atención en Punto Confluencia.

La iniciativa busca acercar los servicios del Registro Civil a distintos sectores de la provincia y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta las oficinas habituales para resolver gestiones vinculadas con su documentación personal.

Dónde estará el Registro Civil Móvil en noviembre

El operativo comenzará el lunes 16 de noviembre en Cutral Co, donde atenderá en el Centro Comunitario ubicado en Islas Malvinas y Eguinoa 970.

El recorrido continuará por espacios comunitarios y localidades del interior provincial, antes de trasladarse a la capital neuquina. El cronograma completo es el siguiente:

Lunes 16 de noviembre: Centro Comunitario de Cutral Co, en Islas Malvinas y Eguinoa 970.

Jueves 19 de noviembre: Salón Comunitario de la comunidad mapuche Cayupán.

Viernes 20 de noviembre: SUM de la comunidad mapuche Millaqueo.

Martes 24 de noviembre: barrio Alta Barda de Neuquén capital, en Las Flores 1795.

Jueves 26 de noviembre: barrio 2 de Abril de Plottier, en Juan Domingo Perón 4285.

Viernes 27 de noviembre: Comisión Vecinal del barrio Unión de Mayo, en El Jarillal 845.

Sábado 28 de noviembre: jornada comunitaria Recorriendo Mis Derechos, en el Parque Centenario del barrio Valentina Norte.

Lunes 30 de noviembre: Centro Integrador Comunitario de Centenario, en Honduras y Mamá Margarita.

Qué trámites se pueden realizar

El Registro Civil Móvil permite acercar gestiones vinculadas con la documentación personal. Entre los trámites informados para estos operativos se encuentran:

Gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Tramitación del pasaporte.

Cambios de domicilio.

Otras gestiones registrales.

La disponibilidad de cada trámite y sus requisitos específicos pueden consultarse a través del portal oficial del Registro Civil de Neuquén.

El Maletín Portátil Digital tendrá una jornada en Neuquén

Además del recorrido de la unidad móvil, el lunes 16 de noviembre se desplegará un operativo con el Maletín Portátil Digital en Punto Confluencia Edición Jumbo, ubicado en J. J. Lastra 2400.

Este dispositivo complementa la atención territorial y permite ampliar las posibilidades de acceso a los servicios registrales en distintos espacios de la provincia.

Una estrategia para acercar los trámites a los barrios

El despliegue del Registro Civil Móvil forma parte de una política de descentralización de los servicios públicos. La propuesta apunta a reducir las dificultades que pueden representar los traslados para quienes viven lejos de las dependencias administrativas o tienen problemas para movilizarse.

La presencia en barrios, localidades del interior y comunidades mapuches también permite extender la cobertura territorial de los servicios de documentación e identidad.

A esta modalidad presencial se suma la Oficina Virtual del Registro Civil, que permite realizar determinadas gestiones por internet sin necesidad de concurrir a una dependencia. De esta manera, la Provincia combina herramientas digitales con operativos en territorio.