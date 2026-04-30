El Registro Civil Móvil de Neuquén ya tiene definido su cronograma para la primera quincena de mayo, con el objetivo de acercar servicios esenciales a distintas comunidades de la provincia. El dispositivo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Diversidad, iniciará su recorrido el lunes 4 de mayo en el paraje Lonco Luán, atendiendo consultas y trámites de la comunidad mapuche Catalán.

El martes 5 se trasladará al paso fronterizo Pino Hachado, sobre la ruta provincial 23, y el miércoles 6 brindará atención en El Huecú, en la Oficina Seccional N°1600, ubicada en Belgrano sin número. La actividad continuará el jueves 7 y viernes 8 en Caviahue, en la Oficina Seccional N°2702, ubicada sobre calle 8 de Abril sin número.

Días y horarios de atención al público del Registro Civil

El lunes 11, el móvil se ubicará en el barrio 12 de Octubre de San Patricio del Chañar, en el salón Nueva Esperanza (intersección de Lago Ramos Mejía y Cerro Wayle). Al día siguiente, atenderá en el barrio Cuenca XVI de la ciudad de Neuquén, en la esquina de Leónidas Lamborghini y Juan Filloy.

El itinerario finalizará en Rincón de los Sauces, del miércoles 13 al viernes 15, en la sede municipal ubicada en Chos Malal 1277, atendiendo la creciente demanda de trámites en la región Vaca Muerta.

En todos los puntos, la atención será de 9 a 14, por orden de llegada, con un cupo máximo de 50 trámites diarios para DNI, pasaportes y cambios de domicilio. Para más información, se puede consultar el sitio oficial del organismo: Registro Civil Neuquén.