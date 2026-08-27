El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) presentó su nuevo sitio web institucional, una herramienta diseñada para agilizar la relación entre el organismo y los usuarios de toda la provincia de Neuquén. La plataforma incorpora nuevas funciones de autogestión, un asistente virtual disponible las 24 horas y acceso simplificado a los trámites más utilizados, con el objetivo de facilitar la atención y evitar traslados innecesarios.

La iniciativa del EPAS busca mejorar la experiencia de los vecinos tanto en la capital neuquina como en las localidades del interior, donde la conectividad y las distancias suelen representar un desafío para acceder a servicios públicos.

Un asistente virtual disponible todos los días

Una de las principales novedades del nuevo portal es la incorporación de un bot de atención automatizada que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. A través de esta herramienta, los usuarios pueden realizar consultas, iniciar reclamos y gestionar distintos trámites sin depender de los horarios de atención presencial.

El asistente está integrado a la Oficina Virtual del organismo, concentrando en un mismo espacio los servicios digitales más demandados por los usuarios.

Desde el EPAS destacaron que esta modalidad apunta a brindar respuestas más rápidas y eficientes, reduciendo tiempos de espera y facilitando el acceso a la información desde cualquier punto de la provincia.

Facturas y trámites online sin necesidad de ir a una oficina

El rediseño del portal también pone el foco en la autogestión. Ahora, quienes necesiten abonar su factura o realizar trámites vinculados al servicio de agua y saneamiento podrán hacerlo completamente online.

Los accesos a la Oficina Virtual aparecen entre los primeros elementos visibles de la página principal, junto con otros servicios de alta demanda como el Centro de Atención al Usuario, la solicitud de tarifa social y los pedidos de nuevas conexiones.

La reorganización del sitio responde a una necesidad concreta: la mayoría de los usuarios accede a la web para resolver un inconveniente o gestionar un trámite específico. Por ello, el nuevo diseño prioriza la rapidez y la facilidad de acceso.

Un mapa interactivo para conocer el servicio en cada localidad

Otra de las herramientas incorporadas es un mapa interactivo desarrollado especialmente para esta nueva plataforma. A través de él, los vecinos podrán acceder a información detallada sobre el servicio de agua y saneamiento en cada localidad de Neuquén.

Entre los datos disponibles se encuentran la cobertura del servicio, los niveles de producción, la ubicación de plantas de tratamiento y los canales de contacto de cada oficina local, incluyendo teléfonos y líneas de WhatsApp.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil para los habitantes del interior provincial, donde la información muchas veces se encontraba dispersa o requería consultas presenciales.

Una plataforma pensada para toda la provincia

Desde el organismo explicaron que el desarrollo fue optimizado para funcionar correctamente incluso en zonas con conectividad limitada, una realidad frecuente en distintas regiones del territorio neuquino.

La mejora tecnológica busca garantizar que los usuarios puedan acceder a los servicios digitales sin inconvenientes, independientemente de la velocidad de conexión disponible en cada localidad.

Qué hacer si la nueva web presenta inconvenientes

Durante las próximas 48 horas, el EPAS informó que podrían registrarse algunas dificultades temporales mientras se completa el proceso de migración al nuevo sistema.

En caso de no poder visualizar correctamente el sitio, los usuarios que necesiten realizar gestiones podrán ingresar directamente a la Oficina Virtual a través de oficinavirtual.epas.gov.ar.

Además, el organismo recordó que continúa disponible el Centro de Atención al Usuario a través de la línea gratuita 0800-222-4827 y del bot de consultas mediante WhatsApp al 2994-52-3084.