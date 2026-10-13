La ciudad de Neuquén lanzó Migra Neuquén, una plataforma digital que busca facilitar la llegada y la integración de personas migrantes mediante información sobre derechos, servicios y oportunidades. La herramienta está disponible en español, inglés, portugués, francés, italiano y chino y permite realizar consultas desde cualquier lugar del mundo antes de radicarse en la capital provincial.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó que la iniciativa apunta a acompañar tanto a quienes ya viven en la ciudad como a quienes evalúan instalarse en la región. Según explicó, el crecimiento vinculado al desarrollo de Vaca Muerta genera un interés cada vez mayor de personas de distintos puntos del país y del extranjero que buscan nuevas oportunidades. La funcionaria remarcó que contar con información anticipada permite resolver dudas antes de llegar.

Luciana De Giovanetti destacó la importancia de planificar políticas públicas para quienes eligen Neuquén como lugar de residencia.

Qué se puede consultar en Migra Neuquén

El subsecretario de Derechos Humanos, Diversidad, Pluralismo Cultural, Género e Igualdad, Lucas Materre, explicó que la plataforma fue diseñada a partir de una pregunta central: “¿Qué necesitás hoy?”. A partir de esa premisa, reúne información sobre salud, educación, empleo, capacitación, trámites y servicios públicos, e indica qué organismos pueden intervenir según cada necesidad. El acceso a los contenidos no requiere registrarse obligatoriamente.

La herramienta no reemplaza la atención personalizada, sino que funciona como una vía de orientación y derivación hacia las áreas correspondientes. Mantiene una conexión con la Oficina de Atención al Migrante y los dispositivos territoriales municipales. Además, el municipio prevé difundirla en lugares estratégicos como el aeropuerto, las terminales de transporte, las delegaciones municipales y las comisiones vecinales.

La plataforma podrá consultarse desde cualquier lugar del mundo y busca facilitar la integración de las comunidades migrantes.

El desarrollo comenzó en 2024 mediante un trabajo conjunto con la Secretaría de Modernización y otras áreas municipales. De acuerdo con Materre, el proyecto se había presentado en marzo ante una agencia de Naciones Unidas como un compromiso de la ciudad, con un plazo previsto para noviembre o diciembre de 2027, pero logró adelantarse 13 meses.

Neuquén busca consolidarse como referente en integración migratoria

La presentación se suma a otras políticas municipales, como la Oficina de Atención al Migrante, el Consejo Local de Migrantes y los espacios de participación de las colectividades. De Giovanetti recordó que Neuquén recibió distinciones en el marco de la iniciativa internacional Migraciudades, junto con Córdoba y Rosario. Además, la capital neuquina se encuentra entre los cinco finalistas de un reconocimiento internacional de innovación urbana vinculado con la movilidad humana, cuya definición está prevista en China hacia fin de año.

La plataforma ya está disponible y podrá incorporar nuevas funciones a partir de las necesidades y propuestas de las comunidades migrantes. El objetivo es centralizar información, facilitar el acceso a los servicios públicos y fortalecer las políticas de integración para quienes eligen Neuquén como lugar para vivir, estudiar o trabajar.