La repavimentación de la Ruta 6 entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel llegó al 57% de avance

La obra de repavimentación que se ejecuta sobre la Ruta 6, en el tramo comprendido entre Rincón de los Sauces y Crucero Catriel, registra un avance del 57,25%, de acuerdo con los últimos datos informados por la dirección provincial de Vialidad.

El proyecto contempla la repavimentación integral de 53 kilómetros de la traza existente, que presenta un importante deterioro del pavimento, con el objetivo de recuperar las condiciones de seguridad y transitabilidad de este corredor estratégico para la actividad productiva e hidrocarburífera.

Durante el mes en curso, los trabajos se concentraron en la colocación de carpeta asfáltica en el sector final del tramo, en inmediaciones de la intersección con la Ruta 5, en el acceso a Rincón de los Sauces.

Para completar la obra resta avanzar con la construcción de la base en los sectores que aún la requieren, la aplicación de la carpeta asfáltica restante, la conformación de banquinas y la ejecución de la señalización horizontal y vertical.

De acuerdo con el ritmo sostenido de ejecución, se prevé que los trabajos queden completamente finalizados hacia fines del año en curso, permitiendo mejorar las condiciones de circulación en un corredor de relevancia para el desarrollo productivo de la región Vaca Muerta.

Parte del Plan Vial

La repavimentación de la Ruta 6 forma parte del Plan Vial que lleva adelante el Ejecutivo neuquino con el objetivo de ampliar y mejorar la red vial, fortalecer la conectividad territorial y acompañar el crecimiento productivo neuquino.

El plan contempla obras tanto de repavimentación de rutas existentes como la construcción de 1.000 kilómetros de nuevo asfalto, con el objetivo de ampliar la red provincial pavimentada hasta alcanzar 2.050 kilómetros.

Estas obras permitirán mejorar la seguridad vial y la conectividad entre las distintas regiones, optimizar los corredores vinculados a la actividad hidrocarburífera y generar mejores condiciones para el desarrollo de la producción, el turismo y las economías regionales.





