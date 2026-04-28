Figueroa avanza en un plan vial histórico para Neuquén y rutas clave para Vaca Muerta

En un encuentro con periodistas —del que participó Mejor Informado— el gobernador Rolando Figueroa detalló el ambicioso Plan Vial 2026 que avanza en todo el territorio provincial. Con foco en Vaca Muerta, el turismo y la conectividad regional, la provincia proyecta una transformación sin precedentes: nuevas rutas, corredores bioceánicos, duplicación de calzadas y obras estratégicas financiadas con esquemas innovadores.

El gobernador precisó los lineamientos del Plan Vial 2026 y dejó una definición que grafica la magnitud del proyecto: “Teníamos 1.100 kilómetros de rutas pavimentadas en toda la historia de la provincia. Entre este año y el próximo vamos a repavimentar más de la mitad: unos 650 kilómetros”.

El plan no solo contempla repavimentación: también incluye 850 kilómetros de nuevas rutas, lo que “casi duplica la estructura vial actual” y redefine la conectividad neuquina. “Vamos a cambiar el mapa de Neuquén”, sintetizó el mandatario provincial. Una obra puntual pero más amplia: un rediseño estructural de la provincia.

“Esto no es solo hacer rutas. Modifica la distribución, genera desarrollo, cambia la transitabilidad en toda la provincia”, sostuvo Figueroa. En esa línea, insistió en un concepto que atravesó toda la charla: la ruta como inversión productiva. “La inversión del Estado se multiplica. Si vos ponés en valor una zona turística o productiva, esa ruta se paga sola en pocos años”.

Habló de tiempos, de desgaste, de plata: “No es lo mismo para un trabajador viajar una hora y media que viajar cuatro. Eso impacta en su vida, pero también en la productividad”. Y fue más allá, con cifras que sorprendieron: “Solo por circular por caminos complicados, la industria pierde millones. Y si a eso le sumás el tránsito por tierra, el costo es todavía mayor”.

Ese diagnóstico es el que, según explicó, obliga a acelerar: “Si no hacemos la infraestructura necesaria, no vamos a poder competir. Y si no competimos, no podemos colocar nuestra producción en el mundo”.

Vaca Muerta como eje: rutas para ser competitivos

El razonamiento del gobernador conecta directamente con el desarrollo energético: “Somos tomadores de precio. Si no llegamos con costos competitivos, quedamos afuera”. En ese esquema, Vaca Muerta no es solo un yacimiento: es el motor que exige rutas. “Tenemos que lograr el salto de escala. Y ese salto no se da sin infraestructura”. Por eso, buena parte del plan está diseñada para mejorar la logística petrolera y bajar costos operativos.

Ruta 7: el bypass que cambia la lógica del tránsito

Entre las obras más importantes aparece la Ruta 7, pensada como un corredor clave para descomprimir Añelo y ordenar el tránsito pesado. Figueroa detalló el avance casi tramo por tramo: “Ya comenzamos con los primeros 20 kilómetros. Mañana adjudicamos otros 35. Antes de fin de año sumamos otros 35 más y los últimos 26 kilómetros estarán antes de marzo de 2027”.

Ruta 8 y la nueva circulación petrolera

Otra pieza clave es la pavimentación de la Ruta 8, pensada como alternativa directa para el transporte vinculado a Vaca Muerta. “La idea es que los camiones no pasen más por Añelo. Van a poder entrar directamente por el norte”.

El esquema incluye financiamiento mixto: “Una parte la financia la industria, otra se recupera con peaje y otra con regalías futuras”. Y marca un cambio conceptual: “Es infraestructura pensada con la industria, no solo desde el Estado”.

El norte neuquino: de aislado a protagonista

En el relato del gobernador, el norte aparece como una deuda histórica. “Vamos a integrar 20 localidades que hoy no tienen pavimento”. Las obras incluyen: Manzano Amargo – Varvarco; conexiones hacia Los Miches y Los Guañacos y puentes estratégicos en ejecución

También mencionó el valor simbólico y turístico: “Esto incluye el camino de la fe, que conecta distintos puntos muy importantes para la provincia”.

Corredor bioceánico y pasos internacionales: turismo y producción

La integración internacional es otro eje del plan. Figueroa habló de los pasos fronterizos como nodos estratégicos: “Queremos potenciar los pasos internacionales, sobre todo Pino Hachado”.

En ese marco, detalló obras en Paso Pino Hachado (Ruta 242), Pavimentación de la Ruta 23 y obras hacia Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue, además de mejoras de accesos a pasos fronterizos.

Se proyecta un corredor bioceánico turístico, complementario al de carga. El mandatario puso diferencia en dos lógicas: "el corredor de carga va a ir por Zapala y el turístico va a ser por el norte”.

Sur y región de los lagos: rutas para el turismo

El plan también mira al sur: “Estamos pavimentando desde Siete Lagos hacia Villa Traful y vamos a seguir hasta la Ruta 237”, aseguró Figueroa.

El objetivo es claro, ahorrar kilómetros, "mejorar la conectividad y potenciar el turismo”.

Repavimentación: sostener lo que ya existe

Además de las nuevas obras, en el plan que puso en marcha el gobierno existe un fuerte componente de mantenimiento: “Vamos a repavimentar 650 kilómetros. Es más de la mitad de lo que tenía la provincia”.

Este plan incluye: Ruta 46 (hasta Cuesta del Rahue), Ruta 5 (completa), tramos clave en toda la provincia y área metropolitana con obras para descomprimir el tránsito

En la Confluencia, el foco está en ordenar la circulación: duplicación de Ruta 67, intervenciones en Ruta 22, mejoras en accesos y rotondas y obras en Bajada de Maida. “Tenemos que limpiar el tránsito y hacerlo más eficiente”, indicó Figueroa.

Figueroa enumeró una serie de obras como nuevos puentes sobre Casimiro Gómez y Cañadón de las Cabras, intervenciones en accesos urbanos y avenidas estructurales, obras en Parque Industrial y un bypass que conectará desde la zona de la estación Puma hasta la Ruta 7 en Centenario, atravesando el sector del autódromo y empalmando con la Ruta 67. “Vamos a saltear puntos críticos, ordenar el tránsito y generar nuevas conexiones que hoy no existen”.

El paquete, según explicó, forma parte de un esquema de financiamiento de más de 350 millones de dólares, al que se suman otros fondos en negociación con la industria.

Cómo se financia: deuda baja y apuesta al futuro

Figueroa también dedicó tiempo a explicar el financiamiento, otro de los puntos sensibles: “Cuando asumimos, la deuda era el 83% de los ingresos. Hoy la bajamos al 20%”. Respecto a la estrategia señaló que el objetivo fue "invertimos ahora y pagamos cuando tengamos más producción, después de 2030”. Remarcó que “son créditos con años de gracia y tasas bajas. Es una decisión estratégica”.

Entre cifras, mapas invisibles y definiciones políticas, quedó claro que el Plan Vial 2026 no es solo un anuncio. Es, como lo definió el propio Figueroa, una apuesta a cambiar la escala de la provincia.