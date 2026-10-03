Rescataron a dos personas tras un intenso operativo de búsqueda sobre la Ruta Provincial 23

Un operativo conjunto permitió localizar durante la mañana de este sábado a dos personas que eran buscadas luego de perderse la comunicación con ellas mientras circulaban por la Ruta Provincial N° 23. La alerta se originó después de que se informara que ambas habían ingresado al país por el Paso Internacional Icalma y se dirigían hacia Las Lajas.

Ante la falta de comunicación, se puso en marcha un procedimiento de búsqueda y asistencia. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 47° de Villa Pehuenia, personal de la División Tránsito Las Lajas, trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad y representantes de una empresa que colaboró con el despliegue.

El clima complicó el operativo

Las condiciones climáticas adversas en la madrugada dificultaron inicialmente el avance de los equipos que participaban de la búsqueda. Por este motivo, las tareas debieron ser retomadas durante la mañana, cuando finalmente pudieron avanzar sobre el sector donde se presumía que podían encontrarse las personas.

Las dos personas fueron encontradas en buen estado de salud y continuaron viaje hacia Las Lajas - Foto: Policía del Neuquén

Ambas fueron localizadas en el sector Mallín Chileno y, de acuerdo con la información oficial, se encontraban en buen estado de salud.

Continuaron viaje hacia Las Lajas

Una vez asistidas, las dos personas continuaron su recorrido a bordo del vehículo en el que se desplazaban.

El trayecto fue acompañado por personal de Vialidad Provincial y de la División Tránsito Las Lajas, en dirección al Paso Pino Hachado y posteriormente hacia Las Lajas. El operativo permitió completar la asistencia sin que se registraran personas heridas.