La Dirección Provincial de Vialidad informa que se dispondrá un corte total al tránsito en la Ruta Provincial 23, en el tramo comprendido entre Rahue y Pilo Lil, debido a la realización de tareas de voladuras necesarias para avanzar con la obra de pavimentación que lleva adelante el gobierno provincial.

La interrupción se extenderá desde el sábado 26 de septiembre hasta el sábado 3 de octubre, inclusive, y responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Las tareas de voladuras habían sido anunciadas previamente y fueron reprogramadas por las empresas contratistas CN Sapag y RJ Ingeniería, en función del cronograma de obra.

Se solicita a quienes tengan previsto circular por la zona respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y prever sus desplazamientos con anticipación.

Para realizar consultas sobre el estado de la ruta y las condiciones de circulación, se encuentran disponibles los siguientes canales:

Servicio de Atención al Usuario – Vialidad Neuquén: 2942-572138

Línea de contacto de la empresa contratista: 299-4019903

Una obra estratégica para la integración territorial

La pavimentación de la Ruta Provincial 23 forma parte del Plan Vial Neuquén 2026, que contempla la intervención de 2.050 kilómetros de rutas provinciales mediante obras de pavimentación y repavimentación destinadas a mejorar la accesibilidad, integrar regiones y generar nuevas condiciones para el desarrollo de la actividad turística y productiva.

Esta iniciativa del gobierno provincial forma parte de una planificación más amplia, que alcanza a otros sectores y se denomina 1000 razones, 1000 obras y fue dada a conocer ayer por el gobernador Rolando Figueroa durante un balance de los mil días de gestión.

La pavimentación se ejecuta por tramos y forma parte de un plan integral orientado a completar la totalidad del corredor. La obra permitirá mejorar la transitabilidad durante todo el año, fortalecer el desarrollo turístico y productivo y consolidar la integración territorial de la región del Pehuén