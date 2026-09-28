La localidad de Las Lajas reforzará las tareas de prevención frente al riesgo de inundaciones con una intervención sobre el arroyo La Buitrera. La Provincia otorgó un aporte no reintegrable de $51.202.000 al municipio para ejecutar trabajos de limpieza, despeje y acondicionamiento del cauce que atraviesa la Villa Rural La Buitrera.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 1524/2026 y apunta a realizar tareas de mantenimiento antes de que se produzcan nuevas contingencias. Según el relevamiento realizado en el sector, la acumulación de sedimentos y vegetación durante el invierno puede dificultar el escurrimiento normal del agua y favorecer la aparición de desbordes.

Parte de los trabajos deberá realizarse de manera manual debido al crecimiento urbano en las inmediaciones del arroyo.

Uno de los principales trabajos será la limpieza profunda de la vegetación, especialmente de sauces exóticos, para despejar aquellos sectores donde el agua podría desbordar hacia terrenos cercanos. Además, el crecimiento urbano de Villa Rural La Buitrera redujo el espacio disponible para el arroyo y dificultó el acceso a algunos puntos, por lo que parte de las tareas deberá realizarse de manera manual.

La intervención también contempla el uso de maquinaria para remover material y vegetación y realizar trabajos de encauzamiento en los sectores donde el arroyo se estrechó. El operativo tendrá una duración estimada de 60 días e incluirá la contratación de seis operarios, junto con el alquiler de una máquina retropala durante dos meses.

En total, las tareas alcanzarán aproximadamente 3.700 metros del arroyo La Buitrera, con el objetivo de mejorar las condiciones de escurrimiento y disminuir las posibilidades de desborde que puedan afectar a vecinos y terrenos ubicados en las inmediaciones. El municipio deberá rendir posteriormente el destino del aporte ante el Tribunal de Cuentas.