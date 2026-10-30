Rescataron a dos turistas perdidos en el cerro O’Connor: estaban desorientados y los encontraron a 300 metros del sendero

Dos turistas fueron encontrados por rescatistas luego de perderse mientras recorrían el cerro O’Connor, en Villa La Angostura. El operativo se desplegó durante la tarde del jueves 20 de octubre. Las dos personas se encontraban con buen estado de salud.

Del procedimiento participaron brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi y rescatistas de la Brigada de Rescate Zona Andina (BRZA) de Villa La Angostura. Los equipos iniciaron la búsqueda tras recibir el aviso de que los visitantes se encontraban desorientados.

El operativo contó con la participación de brigadistas del Parque Nacional Nahuel Huapi y rescatistas de Villa La Angostura.

Los turistas fueron localizados a unos 300 metros del comienzo del sendero. Ambos estaban en buen estado de salud y fueron evacuados del lugar.

El operativo finalizó cerca de las 18:40. Los rescatistas lograron retirarlos de la zona sin que presentaran lesiones. Durante la intervención, los guardaparques constataron que los visitantes no habían realizado el Registro de Trekking obligatorio. Por este motivo, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

Los equipos los ubicaron a pocos metros del inicio del recorrido.

El cerro O’Connor está ubicado en Villa La Angostura, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Desde el área protegida recordaron la importancia de planificar las salidas antes de ingresar a los senderos.

Desde Parque Nacional Nahuel Huapi recomendaron completar el Registro de Trekking, consultar el pronóstico meteorológico, conocer las dificultades del recorrido y llevar el equipamiento adecuado. Las autoridades señalaron que una salida sin planificación puede poner en riesgo a los visitantes y a los equipos que deben intervenir ante una emergencia.