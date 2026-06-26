Turistas neuquinos sobrevivieron al caer con su auto al río Malargüe: fueron rescatados con heridas e hipotermia

Un matrimonio oriundo de Neuquén fue rescatado este viernes luego de que el vehículo en el que viajaba cayera al río Malargüe, sobre la Ruta Nacional 40, en la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió en el sector del puente y activó un importante operativo de emergencia.

El auto un Renault Sandero, terminó volcado dentro del cauce del río tras el accidente. El hecho se registró cuando el vehículo circulaba por la zona y, por causas que aún se investigaron, perdió el control y cayó al agua.

El auto terminó volcado en el cauce del río durante un accidente sobre la Ruta Nacional 40.

El episodio fue alertado a través de un llamado al 911, lo que movilizó a personal de Bomberos, Policía y equipos de salud. Al arribar al lugar, los rescatistas constataron que el rodado quedó de costado dentro del río con sus dos ocupantes en el interior.

El matrimonio, identificado como turistas neuquinos, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital de Malargüe. Allí se confirmó que ambos presentaron lesiones leves y principios de hipotermia producto de la exposición al agua y las bajas temperaturas.

Las autoridades trabajaron en la investigación para determinar la mecánica del siniestro. El hecho volvió a poner bajo análisis las condiciones de seguridad del puente sobre el río Malargüe, un punto de circulación compleja sobre la Ruta Nacional 40.