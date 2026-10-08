Tres turistas denunciaron el robo de pertenencias de sus vehículos en distintos puntos de Circuito Chico en Bariloche y, pocas horas después, tres personas terminaron detenidas tras una persecución de varios kilómetros: escaparon en un Peugeot 307, fueron seguidos por distintos móviles policiales y finalmente el vehículo apareció en el patio de una vivienda del barrio Dos de Abril, con buena parte de los elementos denunciados como robados en su interior.

Todo había comenzado alrededor de las 13, cuando un llamado anónimo al 911 RN Emergencias alertó sobre tres personas que estaban intentando abrir vehículos estacionados en inmediaciones del sendero de ingreso a Laguna Negra. Un móvil fue hasta el lugar, pero no encontró el vehículo. Sin embargo, el dato no se perdió: el 911 volvió a comunicarse con quien había realizado el aviso y consiguió saber que el auto había tomado por Ruta 79 hacia Arroyo López.

La fuga por Ruta 77

Con esa información comenzó la búsqueda. Minutos después, efectivos ubicaron en la zona de Bahía Los Troncos un Peugeot 307 negro, con vidrios polarizados, que coincidía con las características aportadas. Le ordenaron detenerse, pero lejos de obedecer, el conductor aceleró y comenzó una fuga por la Ruta 77. La persecución quedó entonces desplegada por distintos sectores del Circuito Chico.

Durante el escape, los ocupantes fueron dejando rastros. Antes de llegar al puente Angostura descartaron una rueda de auxilio y, más adelante, arrojaron un bolso oscuro cerca del hotel Alun Nehuen Luz y Fuerza. El Peugeot siguió por Ruta 77, pasó por el sector de Arroyo López, tomó la Ruta 79 y llegó hasta el puente de Casa de Piedra. En Tambo Báez los policías perdieron el contacto visual y comenzaron un rastrillaje.

Pero la historia todavía estaba lejos de terminar. Cerca de las 13:54, otro móvil volvió a encontrar el Peugeot en inmediaciones de Balcón Gutiérrez y Bosque Petrificado. La persecución se reanudó y el sistema de monitoreo permitió seguir aportando información sobre el recorrido del vehículo. Se sumaron efectivos de la Comisaría 42° y el cerco terminó trasladándose hacia el barrio Dos de Abril.

La denuncia de los turista

Mientras todo eso ocurría, comenzaron a aparecer las denuncias que le dieron contexto a la persecución. Un turista de Córdoba denunció que había dejado un Fiat Cronos en el sector del Cerro López y que, al regresar, encontró el faltante de una rueda de auxilio, guantes y anteojos de sol. Otro turista, de Buenos Aires, denunció que de un segundo Fiat Cronos estacionado sobre Ruta 79 le habían llevado una rueda completa, borcegos y otros efectos.

Además, una mujer que había llegado desde Buenos Aires denunció el robo de una cartera turquesa que contenía 100.000 pesos, además de una bolsa con otros elementos personales, luego de dejar estacionado un Renault Logan en el sector de Lago Escondido. Eran tres hechos diferentes, pero con una misma zona como escenario y un mismo vehículo que aparecía en la investigación.

A esa altura también había un testimonio que complicaba la situación del Peugeot. Un vecino había observado el vehículo negro polarizado y a dos hombres que descendieron, aparentaron dirigirse a orinar y realizaron movimientos sospechosos alrededor de otros autos. Cuando el vecino los increpó con silbidos, los hombres volvieron al Peugeot y escaparon hacia Ruta 79.

Un allanamiento y las detenciones

Finalmente, el vehículo fue localizado en el barrio Dos de Abril, donde los delincuentes ingresaron al patio trasero de una vivienda ubicada sobre la calle Soldado Giraudo. La Policía montó una consigna en el lugar y esperó la orden judicial antes de ingresar. Con la autorización correspondiente, los efectivos allanaron el domicilio y detuvieron a los dos hombres y una mujer.

El dato que terminó de cerrar el procedimiento apareció en el mismo lugar: el Peugeot 307 estaba en el patio y dentro del vehículo se encontró la mayor parte de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos por los tres damnificados. El auto quedó secuestrado y los dos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia.

La causa quedó bajo investigación judicial y los detenidos son investigados por los tres hechos denunciados y por la resistencia durante la huida. La secuencia, que comenzó con un llamado anónimo por movimientos sospechosos alrededor de autos de turistas, terminó varias horas después con una persecución, dos detenidos y buena parte de los elementos robados recuperados.