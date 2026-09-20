Rescataron a seis personas tras el hundimiento de una lancha en El Chocón

Seis personas fueron rescatadas este domingo por la tarde después de que la lancha en la que navegaban quedara parcialmente sumergida en el lago Ezequiel Ramos Mexía, en Villa El Chocón. Los seis tripulantes, todos mayores de edad, fueron trasladados hasta la costa y recibieron asistencia médica por un cuadro de hipotermia leve.

El operativo se inició luego de que la Comisaría 42° de Villa El Chocón diera aviso a la Prefectura Naval Argentina, ante la falta de regreso de una embarcación. El alerta ingresó a través de la línea de Emergencias Náuticas 106 y activó el despliegue de los efectivos del destacamento Nivel V “Lago Ezequiel Ramos Mexía”.

Prefectura envió de inmediato una embarcación tipo Hurricane para realizar la búsqueda. Minutos después, los rescatistas localizaron una lancha a motor que se encontraba parcialmente hundida, a unas cuatro millas náuticas del destacamento, equivalente a aproximadamente siete kilómetros, con las seis personas todavía a bordo.

Los efectivos lograron poner a salvo a toda la tripulación y trasladarla hacia la costa. Allí fueron asistidos por personal médico y se constató que presentaban síntomas compatibles con hipotermia leve. Según la información difundida sobre el procedimiento, ninguno de los seis se encontraba en peligro.

La lancha, en cambio, no pudo ser recuperada y terminó hundiéndose en el lago. Durante el operativo no se detectó contaminación por hidrocarburos y Prefectura inició las actuaciones administrativas correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

El rescate se produjo además en un contexto de condiciones meteorológicas adversas. El Puerto del Lago Ezequiel Ramos Mexía permanecía cerrado desde el sábado 19 de septiembre debido a los fuertes vientos, una medida que había sido comunicada mediante un aviso a los navegantes.

De acuerdo con la información proporcionada por Prefectura, la embarcación habría ingresado al lago por un sector natural no habilitado y sin informar previamente a la autoridad marítima. La situación se produjo pese a que el puerto se encontraba cerrado y regían restricciones vinculadas con las condiciones de navegación.

Ante el episodio, desde Prefectura remarcaron la importancia de consultar las condiciones meteorológicas y las restricciones vigentes antes de salir a navegar, especialmente cuando existen avisos por fuertes vientos u otros fenómenos que puedan afectar la seguridad.

La fuerza recordó que, ante dudas sobre las condiciones de navegación o cuando un puerto se encuentra cerrado, se puede consultar a la autoridad competente a través del Canal 16 del Servicio Móvil Marítimo o de la línea de Emergencias Náuticas 106.