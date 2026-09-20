Una riña de entre al menos 20 personas motivó la intervención de varios efectivos policiales de las comisarías Quinta, 49, 52 y hasta Metropolitana en el barrio Vista Hermosa de Centenario.

La situación se desató alrededor de las 3 de la madrugada, cuando acudieron los primeros móviles al sector de calles El Salvador y Simón Bolívar. Allí unos sujetos se encontraban portando armas de fuego.

En ese momento desde otro sector, en calle Juan Domingo Perón, comenzaron a arrojar piedras hacia los móviles y los uniformados. Para frenar el ataque los efectivos utilizaron las escopetas 12/70 y hubo al menos 30 disparos disuasivos hasta que estos se retiraron.

Según se supo no hubo personas demoradas ni lesionados, aunque sí se registraron daños en un espejo y la carrocería de uno de los patrulleros Toyota Hilux perteneciente a la Comisaría 52 de Centenario.