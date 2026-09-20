Equinoterapia, lucha contra el narcotráfico y un homenaje: los temas que presentó la Policía de Neuquén en San Juan

En el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior que se desarrolló durante el fin de semana en San Juan, el jefe de la Policía de Neuquén, Tomás Díaz Pérez expuso sobre una serie de iniciativas impulsadas desde el Gobierno provincial.

Entre ellas se destaca un espacio de equinoterapia en la División Montada y Canes, la lucha contra las drogas en el marco de la Ley 3488 y un homenaje a la Cruzada.

Sobre el primer tema expresó: “Esta actividad es gratuita, a las familias no les sale un peso. Es todo a costa de la Policía, si bien en algún momento teníamos dudas hoy no las tenemos, sobre todo cuando coordinamos y aceptamos el ofrecimiento de la Policía Federal de capacitar a nuestra gente en equinoterapia, estamos muy orgullosos de lo que hacemos por nuestro personal”.

En relación a lo segundo, el comisario explicó: “En febrero del 2025 se sancionó en la Legislatura la ley para adherir a la desfederalización, a partir de ese momento pudimos llevar a cabo la aplicación de la normativa, hemos tenido más de 140 condenas en un año y medio y una serie de decomisos de droga donde los bienes se utilizan para contrarrestar este flagelo que vivimos”.

“La motivación del personal creció mucho debido a la aplicación y a los resultados que son importantes, fueron 140 personas condenadas por narcomenudeo y narcotráfico en un año y medio”, detalló Tomás Díaz Pérez.

Finalmente, dijo sobre el homenaje a La Cruzada: “Esta actividad lleva 14 años y arrancó con un grupo de retirados donde tuvimos el fallecimiento de un compañero”.

Agradeció a la senadora Julieta Corroza por el reconocimiento que se dio en el Senado de la Nación producto de propia iniciativa.

“Es algo sentido y donde queremos que se sumen las fuerzas federales”, concluyó el jefe de la Policía de Neuquén.





