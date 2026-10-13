Ocho pacientes de Rincón de los Sauces necesitan trasladarse para recibir diálisis, pero las lluvias persistentes y el corte del arroyo Carranza complican el acceso a sus tratamientos. Según informó Aldo Trujillo, jefe de Gabinete municipal, algunos llevaban dos días esperando para viajar y recibir atención médica.

Durante una entrevista con el programa Entretiempo, de AM550 La Primera, el funcionario explicó que las autoridades coordinaron un operativo con un helicóptero sanitario que partió desde Neuquén capital. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron completar el traslado y la aeronave regresó a la capital provincial.

El plan inicial contemplaba trasladar a cuatro pacientes el martes y a los otros cuatro el miércoles. Como alternativa, las autoridades evaluaban utilizar la Ruta Provincial 8, que había sido habilitada, siempre que las condiciones del camino permitieran circular.

Ocho pacientes esperan una solución para recibir diálisis

La situación de las ocho personas se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades de Rincón de los Sauces. De acuerdo con el relato de Trujillo, una vecina advirtió a la intendenta que algunos pacientes llevaban dos días esperando para poder viajar y realizarse la diálisis.

Este tratamiento es indispensable para las personas cuyos riñones no pueden eliminar adecuadamente los desechos y el exceso de líquido de la sangre. Por eso, las dificultades para acceder a las sesiones requieren una respuesta sanitaria prioritaria y una evaluación médica de cada caso.

Ante la urgencia, la intendenta, el director del hospital local y funcionarios provinciales coordinaron un operativo de traslado aéreo. Sin embargo, la lluvia obligó a interrumpir el viaje del helicóptero sanitario, que debió aterrizar en un lugar que no fue precisado durante la entrevista y regresar a Neuquén.

Por qué no pudieron trasladar a los pacientes en helicóptero

Las condiciones meteorológicas impidieron concretar el operativo aéreo previsto para el martes. La persistencia de las precipitaciones dificultó las maniobras y dejó pendiente el traslado de los pacientes.

La alternativa era volver a intentar el operativo al día siguiente, si el tiempo lo permitía, o realizar los viajes por vía terrestre mediante la Ruta Provincial 8, que había sido habilitada.

No obstante, el estado de los caminos también representaba una dificultad. Trujillo advirtió que algunos sectores presentaban barro, greda y suelos arcillosos que podían provocar que los vehículos quedaran encajados.

Al momento de la entrevista, el funcionario no confirmó que los ocho pacientes hubieran sido trasladados ni que hubieran recibido sus tratamientos.

El corte del arroyo Carranza complica la atención médica

El problema sanitario está relacionado con las dificultades de conectividad que atraviesa Rincón de los Sauces por las lluvias persistentes y la crecida del arroyo Carranza.

El cruce afectado de la Ruta Provincial 5 continuaba cortado, mientras que la Ruta Provincial 8 había sido habilitada como una alternativa para circular. Sin embargo, la transitabilidad dependía de las condiciones del terreno y de la evolución de las precipitaciones.

Trujillo advirtió que, si continuaba lloviendo, el corte del arroyo podía prolongarse durante varios días. La situación también afectaba a vecinos, estudiantes y trabajadores petroleros que no podían completar sus recorridos habituales.

Qué falta confirmar sobre los ocho pacientes

La prioridad es conocer si finalmente se concretaron los traslados y si las ocho personas pudieron recibir la atención que necesitaban.

Las autoridades sanitarias deberán informar si el operativo se realizó por vía terrestre o aérea, cuántos pacientes fueron trasladados y qué alternativas se dispusieron para quienes continuaran sin poder viajar.

Mientras persistan las dificultades para circular, la evolución del tiempo y el estado de las rutas serán determinantes para organizar los traslados.

La situación de los pacientes seguirá siendo el aspecto más urgente de la emergencia: el objetivo es garantizar el acceso al tratamiento y evitar que las complicaciones de conectividad prolonguen la espera.

La entrevista completa a Aldo Trujillo: