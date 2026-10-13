La zona del arroyo Carranza continúa complicada tras la crecida y tormentas, que arrastraron camionetas, dejaron a familias varadas y obligó a cortar Ruta 5 y dejar a Rincón de los Sauces sin vías de acceso.

Por el temporal la zona estuvo restringida para la circulación tras el incidente con las dos camionetas y las complejas condiciones para circular. Sus ocupantes lograron salir sin inconvenientes aunque uno de los vehículos no logró ser retirado.

Hasta cuándo permanecerá cerrada la Ruta Provincial 5 a la altura del arroyo Carranza

Tras conocer el estado de la zona, se informó que la Ruta Provincial 5 a Carranza quedará cerrada por 24 horas, dejando nuevamente a la localidad de Rincón aislada. Se adelantó que pasado el mediodía el caudal continuaba aumentando.

Según el último reporte a las 14, todos los accesos por la ruta están intransitables o cerrados. Se esperan novedades sobre el estado del camino durante el miércoles.

Desde Bomberos de la localidad de Rincón expresaron que han cesado las precipitaciones, aunque durante el mediodía hubo un aumento del caudal, lo cual agravó LAS condiciones del desvío provisorio.

La circulación permanece interrumpida. Los equipos y el personal de obra continuarán trabajando para restablecer el tránsito lo antes posible, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Por esto se solicita a los usuarios respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de obra, evitando intentar cruzar por sectores no habilitados.

La situación de inundaciones se produjo mientras avanzan los trabajos para construir el nuevo puente sobre arroyo Carranza, una intervención iniciada en julio sobre la Ruta Provincial 5. La obra busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en uno de los corredores importantes para la conexión con Rincón de los Sauces.

La crecida del río y el agua de la lluvia provocó que durante la tarde y noche del lunes, el desvío provisorio dispuesto por la obra en el puente quede totalmente inundado, arrastrando todo a su paso con barro.

Por el momento el acceso y egreso seguirá cortado al menos un día, a la espera de que mejoren las condiciones climáticas y que Vialidad logre solucionar temporalmente el desvío.

El estado en Ruta 24

Sumado a esto, Defensa Civil informó que la Ruta 24 Sur, en dirección a Ruta Nacional 40, está habilitada para la circulación con extrema precaución.

En los sectores de Pampa Cortadera y Guiñazú, es donde las condiciones del camino dificultan la circulación. Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.