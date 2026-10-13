La crecida del arroyo Carranza volvió a complicar la circulación sobre la Ruta Provincial 5, en el tramo que conecta con Rincón de los Sauces. Como consecuencia del aumento del caudal, el desvío provisorio dispuesto por la obra del puente quedó afectado y el tránsito vehicular permanece interrumpido.

Según informó la empresa a cargo de los trabajos, la situación fue constatada este martes 13 de octubre a las 6. La firma advirtió que las condiciones del sector impiden circular con normalidad y recomendó evitar la zona hasta que se comunique oficialmente la habilitación del paso.

Susto por una camioneta

La emergencia también motivó la intervención de Bomberos de Rincón de los Sauces, que recibió un aviso por un vehículo que había quedado afectado por la crecida del arroyo Carranza sobre la Ruta Provincial 5.

Una camioneta quedó atrapada por la crecida del arroyo Carranza, pero todos sus ocupantes lograron salir ilesos.

Minutos después, los equipos de emergencia recibieron la confirmación de que todas las personas que viajaban en la camioneta habían logrado salir del vehículo y se encontraban fuera de peligro. De esta manera, la situación no dejó personas en riesgo, aunque volvió a poner en evidencia las dificultades que genera el avance del agua sobre el corredor vial.

Una ciudad aislada

Aldo Trujillo, secretario de Gobierno de Rincón de los Sauces, advirtió en La Primera Mañana por AM550, que las lluvias intermitentes se prolongaron durante varias horas y que la crecida del arroyo Carranza dejó a la localidad aislada. “Ya perdimos la cuenta desde cuándo está lloviendo. La gravedad es que hoy quedamos aislados, se cortó Carranza y quedamos aislados”, expresó. Además, confirmó que los ocupantes de la camioneta afectada por el agua lograron salir del vehículo y se encuentran fuera de peligro.

El funcionario también señaló que hay otros caminos interrumpidos que complican la conexión con distintas localidades. Según detalló, está cortada la Ruta 6 en el empalme con la Ruta 7 y también permanece interrumpida la Ruta 8, por donde transitaban hacia Neuquén capital. Si bien la lluvia había cesado al momento de sus declaraciones, Trujillo advirtió que la situación seguía siendo complicada: “Por el momento la lluvia paró, pero estamos sin salida para ningún lado”.

Una obra clave para la región

La situación se produce mientras avanzan los trabajos para construir el nuevo puente sobre el arroyo Carranza, una intervención iniciada en julio sobre la Ruta Provincial 5. La obra busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en uno de los corredores importantes para la conexión con Rincón de los Sauces.

Mientras persista la crecida y el desvío continúe afectado, la circulación permanecerá interrumpida hasta nuevo aviso. Las autoridades y la empresa recomiendan no intentar atravesar el sector y esperar la comunicación oficial que confirme cuándo estarán dadas las condiciones para restablecer el tránsito.