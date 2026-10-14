Durante el martes 14 de octubre, tras el temporal en el norte y centro de Neuquén, nueve pacientes de Rincón de los Sauces aguardaban ser trasladados para recibir diálisis, luego de que vecinos adviertan que había pacientes que hace días esperaban su tratamiento.

Por las condiciones del temporal, que provocó cortes de rutas por la crecida del arroyo Carranza en Ruta 5 específicamente, los mismos no podían ser trasladados vía aérea por las lluvias pero tampoco por tierra, por el estado de los caminos.

Una de las primeras alternativas era intentar el operativo en los próximos días, si el tiempo lo permitía, o realizar los viajes por vía terrestre mediante la Ruta Provincial 8, que había sido habilitada.

Cuando el helicóptero sanitario partió desde Neuquén capital para intentar llevarlos, debió regresar por las condiciones meteorológicas.

Este miércoles 14 de septiembre, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos indicaron que se colaboró con el Ministerio de Salud y el Hospital de Rincón de los Sauces en el traslado de 9 pacientes para diálisis hacia Neuquén.

Ante la imposibilidad de realizar la operación aérea por las condiciones meteorológicas, el minibús finalmente salió por tierra a la madrugada de este miércoles.

Además adelantaron que intentan, junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, realizar las evacuaciones, incluso en sectores cercanos al corte del arroyo Carranza.