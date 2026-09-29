Ríos Neuquén y Limay: piden no meterse al agua por la fuerte crecida y las corrientes

Frente a las tormentas que provocaron un gran aumento de los caudales en el río Neuquén y Limay y la fría temperatura del agua, desde la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana están sugiriendo a los vecinos no meterse a los espejos de agua.

Comenzaron los días primaverales y la temperatura en aumento ha provocado que ya haya gente que disfrute de los balnearios y del río, sometiéndose a un riesgo innecesario ya que aún no hay guardavidas en la costa.

En diálogo con Mejor Informado, Francisco Baggio, explicó que no hay ninguna prohibición de meterse al agua, sino que es una sugerencia para evitar accidentes.

Se trata de una advertencia para evitar riesgos ya que la temporada de balnearios comienza el 15 de noviembre con la primera tanda de guardavidas. Aunque oficialmente la temporada comienza el 1 de diciembre con la totalidad del plantel, con 163 guardavidas en toda la costa.

A partir de esto, Baggio indicó que han comenzado los días lindos con altas temperaturas y ya se ve gente en los ríos, aunque los balnearios no están habilitados.

"Pedimos evitar ingresar al agua y sino usar elementos de protección, de flotabilidad. Eviten meterse si no conocen, usen chalecos y den aviso a prefectura", pidió el subsecretario.

Se refirió principalmente a quienes hacen deportes como kayak o stand up paddle, reiterando que utilicen los elementos de seguridad. En caso de no conocer la zona, piden no meterse ya que hay remolinos y mucha correntada.