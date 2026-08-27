La comisión de Asuntos Laborales avanzó en la necesidad de realizar una revisión integral de la ley de guardavidas –N° 2941-. La iniciativa fue presentada por la legisladora Brenda Buchiniz (Cumplir) y que incorpora aportes de los diputados Claudio Domínguez (MPN) y Lorena Parrilli (UxP).

El proyecto homologa planes de formación de 1100 horas cátedras y 12 meses de duración, establece un plus por trabajo insalubre por inhalación de cloro y otros elementos químicos que se utilizan en piletas cerradas y contempla soluciones para reconocer la labor de los guardavidas que se desempeñan en instalaciones del CEF.

Uno de los puntos que todavía está en discusión es la posibilidad de que los guardavidas que tienen más de un empleo dentro del Estado provincial puedan compatibilizar ambas actividades. La medida busca resolver especialmente la situación de quienes trabajan durante el año en las piletas de los Centros de Educación Física (CEF) y durante el verano en los balnearios.

Por otro lado cuenta con consenso la idea de sumar el concepto de antigüedad al esquema salarial de los guardavidas, no así la posibilidad de contabilizar como año completo los tres meses de temporada dentro del esquema previsional.

La intención de los legisladores es contar con una redacción definitiva durante la próxima semana y luego enviar el proyecto al sindicato de guardavidas y a los profesionales que trabajan en las piletas de los CEF. El objetivo es que puedan analizar la propuesta y realizar aportes antes de avanzar con la normativa.

Trabajo de riesgo, Registro Público y validación en otras provincias

Durante el debate, Buchiniz explicó que se busca contar en los próximos meses con una “ley totalmente nueva” que permita mejorar la situación salarial de los guardavidas. Para eso, uno de los cambios centrales sería dejar de encuadrarlos como auxiliares de servicio dentro del actual esquema laboral.

El proyecto también propone reconocer la actividad como trabajo de riesgo, entre otros motivos por la exposición al cloro en las piletas, y establecer una jornada laboral de seis horas.

Además, la iniciativa contempla la función de los guardavidas en zonas que no están habilitadas como balnearios y durante competencias deportivas que se realizan en ríos y lagos de la provincia durante el verano.

Por su parte, Parrilli ponderó la profesionalización de la actividad y la necesidad de garantizar derechos que prevé la normativa de orden nacional. En ese sentido, pidió contemplar la puesta en funcionamiento de un Registro Público de Guardavidas que aporte transparencia al momento de seleccionar y contratar profesionales.

También se analiza cómo validar los títulos de guardavidas obtenidos en otras provincias. La propuesta apunta a establecer un sistema que permita comprobar que esas formaciones cumplen con requisitos similares de carga horaria y capacitación.

En ese sentido, Domínguez remarcó que las tareas y los conocimientos necesarios pueden variar según el lugar de trabajo. Por eso, planteó que la provincia debería implementar instancias de capacitación y adaptación para equiparar la formación de los profesionales que llegan desde otras jurisdicciones.

Parrilli, por su parte, destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de la actividad y garantizar los derechos contemplados en la normativa nacional.