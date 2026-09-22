Desde la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén ya se están preparando para el inicio de la temporada de verano y los operativos de seguridad para los asistentes a los balnearios.

Francisco Baggio, subsecretario, adelantó que la temporada de balnearios comenzará el 15 de noviembre. Ese día comenzará un grupo de guardavidas y la totalidad del plantel iniciará el primero de diciembre.

"La reválida es el primero de noviembre y se están preparando y ultimando los detalles, vamos a tener una gran temporada, vemos que va a ser un verano caluroso", explicó Baggio.

En total esta temporada habrá 163 guardavidas distribuidos en la ciudad. Según Baggio, Neuquén "tiene el segundo operativo de seguridad balnearia más importante del país, Mar del Plata es el primero que tiene 700 guardavidas, le sigue Neuquén con 163, con un equipo náutico importante que recorre el río Limay de punta a punta, en motos de agua, en semirrígido, en lancha", detalló.

Además expresó que están orgullosos del equipo humano, técnico y de ser uno de los más importantes a nivel nacional.

En cuanto a las habilitaciones de los balnearios, indicó que las zonas no habilitadas no tienen ni tendrán presencia de guardavidas o controles de seguridad. La cartelería en estos lugares indica que no está permitido bañarse, sino que es una parte recreativa del paseo costero, debido a la peligrosidad del río en esas zonas.

La entrevista completa a Francisco Baggio