Rolando Figueroa entregó escrituras en Centenario y destacó el cumplimiento de los vecinos

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes una nueva entrega de escrituras a familias de Centenario y destacó la importancia de regularizar las obligaciones habitacionales para sostener la política de viviendas en Neuquén. Durante el acto, puso el foco en el reconocimiento a quienes terminaron de pagar sus casas y recordó que, al inicio de su gestión, había unas 47 mil viviendas entregadas que todavía no habían sido abonadas.

Acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el intendente Esteban Cimolai y el diputado provincial Ernesto Novoa, el mandatario vinculó la escrituración con la necesidad de ordenar el sistema habitacional y garantizar que los recursos recuperados permitan continuar con nuevas soluciones para las familias neuquinas.

Queremos agradecerles porque a los que les otorgamos las escrituras es porque han pagado la vivienda. Cuando asumimos había 60 mil viviendas entregadas, pero 47 mil no habían pagado un centavo. Entonces comenzamos a regularizar todo esto, porque si no es imposible sostener un sistema que nos permita seguir asegurando la vivienda”, expresó Figueroa.

La regularización de viviendas y el recupero de fondos

El gobernador planteó que la política habitacional debe contemplar todo el proceso: la construcción de las viviendas, su adjudicación, el cumplimiento de las cuotas y la posterior escrituración. Según explicó, recuperar los fondos de las unidades entregadas permite reinvertirlos en nuevos proyectos y ampliar las posibilidades de acceso.

En agosto de 2026, el Gobierno provincial informó que el plan de regularización había incrementado la recaudación por recupero en un 177%. Como referencia histórica, comunicó que unas 17.000 viviendas habían sido pagadas o regularizadas sobre un padrón de 62.000 unidades.

La entrega de escrituras representa, además, una herramienta para consolidar la seguridad jurídica de las familias. El título acredita la titularidad del inmueble y permite contar con mayor previsibilidad sobre el patrimonio familiar.

Neuquén Habita: más de 32 mil soluciones habitacionales

La regularización dominial forma parte de una política habitacional más amplia. De acuerdo con los datos presentados por el Gobierno provincial, el programa Neuquén Habita reúne 32.449 soluciones habitacionales, distribuidas en distintas etapas:

3.296 soluciones ya finalizadas.

7.387 en ejecución.

21.766 en etapa de gestión.

El esquema incluye la construcción y finalización de viviendas, además de otras intervenciones destinadas a responder a la demanda habitacional de la provincia.

En la presentación de los lineamientos de gestión también se informó una inversión de 450 millones de dólares vinculada al programa Neuquén Habita y al desarrollo de créditos hipotecarios no bancarios.

Créditos del ADUS: tasas del 2% y préstamos de hasta $150 millones

Figueroa también destacó las herramientas de financiamiento disponibles para quienes buscan construir, ampliar o refaccionar sus hogares.

Entre ellas mencionó los créditos provinciales no bancarios que otorga la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), con una tasa de interés del 2% y montos de hasta 150 millones de pesos para quienes cuentan con un lote.

“EL ADUS, con un interés muy chiquitito, que es de excepción, al 2 por ciento, está otorgando préstamos para que ustedes puedan hacer su vivienda hasta 150 millones de pesos, si tienen el lote, pero fundamentalmente para que también la puedan ampliar. Esto será una herramienta para solicitar un préstamo y poder ampliar la vivienda. Son préstamos muy accesibles; están disponibles los fondos”, explicó el gobernador.

También mencionó la articulación con las herramientas crediticias del Banco Provincia del Neuquén (BPN), destinadas a acompañar obras de ampliación y refacción.

El mandatario insistió en que el cumplimiento de las familias permite sostener el circuito de inversión pública. “A las personas que pagan les agradezco, porque nos permiten seguir con este programa y con otro tipo de soluciones”, afirmó.

La familia Suazo celebra la recepción de la escritura con una selfie - Foto: X @Rolo_Figueroa

Qué familias recibieron las escrituras en Centenario

Las familias beneficiadas pertenecen a distintos sectores de la localidad. Entre ellos se encuentran los planes de 130, 173 y 120 viviendas, el barrio 98 Viviendas Fonavi y 50 Viviendas Alborada.

La documentación fue instrumentada mediante distintas modalidades de regularización, de acuerdo con la situación dominial de cada adjudicatario.

Con esta entrega, el Gobierno provincial busca resolver situaciones que permanecieron pendientes durante años y brindar seguridad jurídica a quienes ya cumplieron con el pago de sus viviendas.

La escritura consolida el patrimonio familiar y puede facilitar el acceso a nuevas herramientas de financiamiento para realizar mejoras en el hogar. Al cierre del encuentro, Figueroa felicitó a las familias y les deseó que puedan disfrutar de esta nueva etapa con la tranquilidad de contar con la documentación definitiva de sus casas.