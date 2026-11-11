Por qué Neuquén votará el 14 de febrero: Figueroa explicó los motivos de la convocatoria

Por primera vez desde que firmó el decreto el lunes 9 de noviembre en horas del mediodía, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló sobre su decisión de convocar a elecciones provinciales el próximo domingo 14 de febrero, día en el cual los ciudadanos elegirán gobernador, vicegobernador, 35 diputados provinciales, decenas de intendentes en municipios de segunda y tercera categoría, concejales y presidentes de comisiones de fomento.

En primer lugar, el mandatario norpatagónico atribuyó la determinación a la polarización política que reina a nivel nacional. “Para apartarnos de esta grieta en la que se pelean unos con otros, que parecen perros y gatos peleándose, y que la verdad no le hace nada de bien al país”, expresó.

De acuerdo a las declaraciones que brindó, influyó en su decisión la dilatación para el tratamiento en el Congreso nacional de la suspensión de las PASO, proyecto que aun está lejos de llegar al ámbito legislativo por falta de acuerdos con gobernadores.

“Nosotros no podemos estar supeditados a las voluntades de distintos actores que permanentemente se pelean o que terminan entorpeciendo lo que pretende el oficialismo, y viceversa”, comentó Rolando Figueroa.

Finalmente, dijo que otra razón para la convocatoria a elecciones provinciales en febrero tuvo que ver con dar un mensaje hacia potenciales inversores en Vaca Muerta.

“Hoy el faro que tiene la República Argentina es, sin lugar a dudas, Vaca Muerta. Para darle seguridad jurídica, hay que otorgarle también una seguridad política a los inversores”, sentenció.





