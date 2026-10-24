Rolando Figueroa: "Del gasto que tiene la provincia, el 82% logramos que vaya a salud, educación y seguridad"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, brinda una entrevista exclusiva a Fernando Castro en el programa Modo Shale, que se emite por Radio Mitre Patagonia, donde realizó un balance de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 y se refirió al vínculo con el presidente Javier Milei, el desarrollo de Vaca Muerta y el impacto de la actividad energética en la provincia.

Lo que dejó la Argentina Oil and Gas Patagonia 2026

Sobre lo que dejó la exposición, Figueroa afirmó: “Fue la mejor muestra que hemos tenido en la historia, por la cantidad de visitantes, por la gente que vino de otros lugares y por la presencia de Milei de manera institucional, por lo que representa. Por más que uno no comparta espacio político, creo que quedó clara cómo nos relacionamos, con respeto mutuo”.

En esa línea, el mandatario provincial valoró las declaraciones del Presidente sobre Neuquén y destacó el trabajo conjunto con la Nación en materia energética. “Valoro sus palabras sobre Neuquén. El Presidente trabajó para estabilizar la macro, participamos en leyes clave como Hidrocarburos y nos reunimos con funcionarios nacionales”, señaló.

Figueroa sostuvo que el vínculo con el Gobierno nacional permitió aprovechar las oportunidades que surgieron en el sector.

Además, sostuvo que el vínculo con el Gobierno nacional permitió aprovechar las oportunidades que surgieron en el sector. “El reconocimiento de parte nuestra es que nunca nos puso el pie encima. Siempre planteamos cosas, leímos lo que iba a venir y eso pudimos aprovecharlo”, expresó.

Vaca Muerta y la necesidad de que su desarrollo llegue a la ciudadanía

Figueroa también hizo hincapié en la importancia de que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en mejoras socioeconómicas para la población neuquina. En ese sentido, destacó el movimiento turístico y comercial que generó la AOG Patagonia 2026, con visitantes que se alojaron en distintas localidades de la región.

“La idea es que Vaca Muerta llegue a cada neuquino”, remarcó el gobernador, quien también valoró la gestión del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, en la preparación de la ciudad para recibir a los visitantes.

“Es muy importante el trabajo de Gaido para tener una ciudad linda, es la más importante del sur”, afirmó.

Por último, Figueroa se refirió a las medidas vinculadas con el sector del juego y la hotelería, y señaló que la Provincia incrementó los cánones y las alícuotas, además de establecer la obligación de construir un hotel como parte de las condiciones para la actividad.

Neuquén capital como faro de la Patagonia

El gobernador Rolando Figueroa destacó el crecimiento de Neuquén capital y puso en valor las obras urbanas impulsadas por el intendente Mariano Gaido, en particular los paseos costeros. También se refirió al desafío de potenciar Vaca Muerta y lograr que el desarrollo energético se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

“Tomemos dimensión de lo que hace Gaido con los paseos costeros, son 35 kilómetros, creo que esto valida la mirada de una capital fuerte y creo que la AOG mostró todo eso, la condición suficiente la construimos entre todos”, manifestó el mandatario en una entrevista con Mitre Patagonia.

En ese marco, Figueroa hizo referencia a la situación que encontró al asumir la gestión provincial y a los desafíos vinculados con el desarrollo de Neuquén.

“Tarifa Neuquina. Asumimos una provincia muy viciada de las cosas pasan, no nos esforzemos, una deuda de más de 1.800 millones de dólares, una deuda moral importante y un déficit de infraestructura muy importante, todo eso sumaba 4.000 millones. Tenemos que potenciar Vaca Muerta, pero el post debe ser ya, diferentes aristas como la sustentabilidad social para que el neuquino viva mejor, una escuela pública, salud pública, vivir seguros”, expresó.

Desarrollo de energía eléctrica

Figueroa sostuvo que uno de los objetivos de la gestión es ampliar el acceso a la energía y mejorar la competitividad de la provincia a través de tarifas más accesibles para los usuarios y el sector productivo.

“La energía en Neuquén tenemos que llegar a lugares donde no hay, los Miches por ejemplo, dije que debíamos ser más eficientes a las empresas públicas y se pusieron a trabajar”, señaló.

En relación con los costos energéticos y la generación de inversiones, agregó: “Creo que hay que mejorar año a año de bajar la energía, eliminaremos a los que contraten trabajadores neuquinos Ingresos Brutos, tenemos que asentar un polo de inversiones, eso lo hacemos si la energía es más barata”.

El gobernador también se refirió al reconocimiento de las regalías hidroeléctricas y al destino de esos recursos para reducir el costo de la electricidad.

“En el reconocimiento de las regalías hidroeléctricas, comenzamos a que nos empiecen a pagar sobre un 100%, esa masa se la dimos al EPEN para que baje las tarifas para los usuarios, tienen que llenar datos, son 96.000 beneficiados”, indicó.

Además, anunció que el sector hotelero y gastronómico contará con beneficios específicos. “Hoteles y gastronómicos también tendrán un 30%, seguiremos rebajando, si bien cada proveedor de energía tiene desafíos, el EPEN le presta a distintos municipios, en Angostura podremos optimizar costos del EPEN”.

Elaboración del Presupuesto 2027 con los intendentes

El gobernador destacó la participación de los intendentes en la elaboración del Presupuesto 2027 y señaló que el intercambio con los gobiernos locales permitió revisar prioridades y propuestas de obras.

“Es muy importante que los intendentes participen en el Presupuesto 2027, muchas veces llegaban obras que quizá no eran las más necesarias, intendentes plantearon cosas que no eran relevantes, pero tomamos varias sugerencias, fuimos mejorando y lo elevaremos a la Legislatura en los próximos 10 días”, afirmó.

Figueroa también se refirió a las negociaciones salariales con los gremios estatales y a los mecanismos de actualización de los haberes.

“Es importante la posibilidad de trabajar en acuerdos estatales con gremios, es importante que se sumen los que faltan, incorporamos el IPC todos los meses, ninguna otra provincia lo hace. Sumamos 4% en diciembre y 3% en enero, están en negociaciones y esperamos poder avanzar, faltaría ATEN”, sostuvo.

En materia educativa, el mandatario recordó las dificultades de infraestructura que atravesaba el sistema y mencionó las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes.

“Había aulas tráiles, docentes pusieron el hombro, trabajamos hacer permanente el Fondo de Incentivo Docente, el Instituto mucho más sólido y hay un programa de viviendas para estos préstamos no bancarios para todos los empleados públicos, van a poder elegir lo que necesiten”, expresó.

Salud, educación y seguridad, prioridades del presupuesto

Figueroa también explicó que la planificación provincial debe contemplar las proyecciones económicas nacionales y la necesidad de sostener los servicios públicos ante el crecimiento demográfico de Neuquén.

“Hay que tener en cuenta la macro del presupuesto nacional, que habla de un barril a 75 dólares, el 85% del presupuesto es para gastos sociales, son beneficios directos al ciudadano, están incluidos servicios a cada ciudadano, del gasto que tiene la provincia el 82% logramos que vaya a salud, educación y seguridad, redujimos los gastos de administración, es decir planta política, eliminación de jubilaciones de privilegio”, afirmó.

En materia de seguridad, mencionó las inversiones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de la Policía y las acciones contra el narcotráfico y para recuperar espacios públicos.

“Mejoraremos las comisaría, baños, cocinas, calefacción, que el policía pueda trabajar como corresponde, tenemos 200 personas juzgadas por narcotráfico, recuperamos espacios públicos, eso fue una decisión política, para eso fue bueno someternos a exámenes toxicológicos”, señaló.

El gobernador se refirió a las inversiones en infraestructura y a las nuevas demandas que deberá afrontar la provincia como consecuencia del crecimiento poblacional.

“Invertimos 1800 millones de dólares de infraestructura, después del 2028 entraremos con superávit. De acuerdo a nuevos neuquinos que recibiremos, Tendremos que hacer 170 aulas para hijos de migrantes. Estamos haciendo obras para nuevos neuquinos, por ejemplo obras hídricas en la Capital, invertiremos 1.800 millones de dólares en infraestructura para 2027”, expresó.