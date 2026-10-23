Desarrollo del GNL: Figueroa anunció créditos para emprendedores de Cutral Co y Plaza Huincul

“La etapa de producción de GNL va a tener un impacto muy importante en toda la comarca”, destacó este jueves el gobernador Rolando Figueroa en su discurso por el 93° aniversario de Cutral Co, durante el acto que encabezó junto con el intendente Ramón Rioseco.

El mandatario provincial destacó el trabajo conjunto con Rioseco y con su par de Plaza Huincul, Claudio Larraza y anunció que “toda persona que quiera tener un emprendimiento vinculado a poder producir, el ENIM y el Iadep le van a financiar con una tasa baja para que con ese capital se pueda capitalizar y puedan desarrollar sus emprendimientos, pero teniendo también la compra asegurada de lo que vamos a producir y también a un precio competitivo”.

“Ese es el futuro que tenemos que construir juntos. No nos podemos quedar en la queja”, indicó Figueroa y puntualizó que “la nueva etapa de acá a tres años que vamos a vivir todos los neuquinos va a crecer de mano de la comarca”.

Informó que la planta separadora de gases demandará una inversión superior a los 7.000 millones de dólares y que 5.000 personas trabajarán en su construcción durante cerca de dos años. Dijo que, además, se necesitarán “muchas personas de manera permanente para poder operar esa planta”.

“Esa planta nos va a situar en el mundo”, señaló el gobernador y aseguró que “el gas se va a licuar, se va a transformar en líquido bajándole la temperatura a 162 grados y vamos a salir con el gas de Cutral Co y Plaza Huincul a distintos mercados europeos por barco”. “Es la nueva etapa”, añadió.

Por otra parte, Figueroa recordó que tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul existe “un pueblo que hace 30 años se manifestó”, en primer lugar por la privatización de YPF y también por la pérdida de “la ilusión de tener el valor agregado de un procedimiento industrial para poder agregar valor en la oil & gas”. “Se terminaba esfumando un sueño”, dijo.

Para finalizar, destacó que en el desarrollo de esta nueva etapa a partir del GNL de Vaca Muerta “venimos trabajando muchísimo y en silencio, porque no quisimos generar ningún tipo de falsa expectativa”.