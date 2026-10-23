Figueroa anunció la Tarifa Neuquina y confirmó una reducción del 30% en el costo de la luz

El gobernador Rolando Figueroa anunció que los usuarios residenciales del EPEN podrán acceder desde noviembre a un descuento del 30% en los cargos fijo y variable de la electricidad. La medida, denominada Tarifa Neuquina, fue presentada en Los Miches y requerirá una inscripción previa a través de un formulario que será habilitado por las autoridades provinciales.

Neuquén es uno de los principales motores energéticos de la Argentina, con una producción de hidrocarburos impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta y una importante participación en la generación hidroeléctrica. El desarrollo de los recursos no convencionales ha colocado a la provincia en el centro de las inversiones energéticas, con proyectos que buscan ampliar la capacidad de producción y transporte de petróleo y gas.

Desde el Gobierno provincial explican que la planificación estratégica del sector energético y el ordenamiento de las finanzas públicas forman parte de los factores que permitieron disponer de mayores recursos para invertir en beneficio de la población. El Ejecutivo vincula este escenario con la ejecución de obras en rutas, escuelas y hospitales, además de programas destinados al desarrollo económico y social.

La administración de Figueroa también destaca que este proceso se desarrolla junto con una política de fin de los privilegios, tolerancia cero a los hechos de corrupción y fortalecimiento de las áreas esenciales del Estado. Entre las medidas mencionadas se encuentran los planes de viviendas, los créditos para emprendedores, las becas deportivas y las inversiones en Educación, Salud y Seguridad, con alcance en diferentes localidades neuquinas.

Con la implementación de la Tarifa Neuquina, el Ejecutivo busca incorporar un beneficio directo sobre el costo de la electricidad para los hogares adheridos. El gobernador también confirmó que la bonificación del 30% que recibe el sector agroindustrial se extenderá a la hotelería y la gastronomía, con el objetivo declarado de acompañar el desarrollo de las actividades económicas regionales.