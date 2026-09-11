La Comarca Petrolera sumó una nueva apuesta productiva vinculada directamente con Vaca Muerta. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, inauguró en Plaza Huincul una planta de tuberías y tubos flexibles impulsada por los grupos Plastiferro y Andreani, que comenzará a fabricar tecnología para la conducción de agua, gas y petróleo.

La puesta en marcha representa una nueva radicación industrial en una región marcada históricamente por la actividad hidrocarburífera y que busca posicionarse como uno de los próximos polos de producción de la provincia. Durante el acto, Figueroa destacó la generación de condiciones para atraer inversiones y sostuvo que la llegada de nuevas empresas representa una oportunidad concreta para generar empleo y valor agregado en Neuquén.

“Es muy bueno generar las condiciones para que exista más inversión, porque trae trabajo y valor agregado”, afirmó el gobernador.

Una planta que apunta a la industria de Vaca Muerta

La nueva fábrica incorporará la experiencia de Plastiferro en la producción de tuberías flexibles y la vinculará con las necesidades de la industria del gas y el petróleo a través de su asociación con el Grupo Andreani. El CEO de Plastiferro, Alberto Olmedo, explicó que la empresa cuenta con experiencia en la fabricación de tuberías flexibles y que el nuevo proyecto permite ingresar a un mercado relacionado con la expansión de la actividad hidrocarburífera.

Desde el Grupo Andreani, su CEO, Franco Andreani, destacó que la decisión de instalar la planta en Neuquén se tomó luego de analizar otras alternativas. Según explicó, originalmente Plastiferro tenía previsto radicarse en San Luis, pero la propuesta permitió trasladar el proyecto a la provincia.

“Acá nació todo. No hubiera habido Vaca Muerta si no había Plaza Huincul”, señaló Andreani durante la inauguración.

La nave industrial tiene 180 metros de largo por 40 metros de ancho y fue construida dentro del Parque Industrial de Plaza Huincul.

“La Comarca Petrolera será el tercer hub de producción”

El gobernador planteó que la nueva planta forma parte de una estrategia más amplia para diversificar y ampliar los polos productivos de Neuquén.

Figueroa identificó a Añelo como el primer gran hub de producción vinculado con Vaca Muerta y señaló que Rincón de los Sauces avanza para convertirse en el segundo. El objetivo, según explicó, es que la Comarca Petrolera se transforme en un tercer polo productivo, especialmente a partir del desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL).

“Es muy importante atraer inversiones y generar este tercer hub de producción que vamos a tener en la provincia”, sostuvo el gobernador . La intención del Gobierno provincial es que el crecimiento de la producción de hidrocarburos no quede limitado a la extracción de recursos, sino que genere nuevas industrias, proveedores, empleo y actividad económica en las localidades neuquinas.

El desafío de generar trabajo en Plaza Huincul y Cutral Co

La llegada de la planta adquiere especial relevancia para Plaza Huincul y Cutral Co, dos ciudades cuya historia económica está estrechamente vinculada con YPF y con los cambios que atravesó la actividad hidrocarburífera durante las últimas décadas.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, destacó que la radicación industrial representa una oportunidad para avanzar sobre uno de los principales desafíos de la localidad: transformar el crecimiento de la actividad energética en puestos de trabajo para los habitantes de la Comarca.

“Es resolver el último eslabón de nuestra cadena, que es la inserción laboral para los huinculenses y los neuquinos”, afirmó.

El jefe comunal también remarcó la necesidad de que la región se prepare para el crecimiento que puede generar el desarrollo del GNL y pidió mantener el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

En ese esquema, la articulación entre Plaza Huincul, Cutral Co y el Gobierno provincial aparece como uno de los puntos centrales para acompañar las nuevas inversiones.

Junto al ministro Koenig, Figueroa explicó por qué Plaza Huincul se convertirá en el tercer hub de producción vinculado a Vaca Muerta - Foto: Neuquén Informa

GNL, nuevas industrias y una Comarca que busca cambiar su matriz

Figueroa vinculó la inauguración con un proceso de transformación que, según planteó, busca anticiparse a los próximos desafíos de la industria energética.

El gobernador recordó la historia de la región y las consecuencias sociales que tuvieron los cambios producidos luego de la privatización de YPF. En ese contexto, destacó que la llegada de nuevas industrias puede marcar una etapa diferente para las localidades petroleras.

También anticipó que se trabaja en una planta separadora de gases que demandará mano de obra y sostuvo que el GNL representa una nueva etapa para la producción hidrocarburífera neuquina.

“El GNL es la nueva etapa de la producción de nuestros hidrocarburos”, afirmó.

Para Figueroa, el desafío será mejorar la competitividad y garantizar mercados para la producción neuquina, especialmente en un escenario donde una parte creciente de los hidrocarburos tiene como destino la exportación.

Vaca Muerta y el desafío de generar desarrollo más allá del petróleo

El gobernador también planteó la necesidad de que Neuquén avance en actividades productivas que permitan aprovechar los recursos generados por Vaca Muerta y evitar que el crecimiento económico dependa exclusivamente de la extracción de hidrocarburos.

En ese sentido, señaló que durante este año se avanzará con las operadoras en pruebas piloto de producción bajo riego en distintas zonas de Vaca Muerta.

La propuesta apunta a utilizar agua proveniente de la actividad hidrocarburífera para desarrollar nuevos espacios productivos. Figueroa anticipó que durante el verano podrían comenzar a visualizarse las primeras zonas verdes vinculadas con estos proyectos.

También destacó el acuerdo alcanzado con empresas para anticipar fondos destinados a obras viales en el área de Vaca Muerta.

La nave industrial tiene 180 metros de largo por 40 metros de ancho y fue construida dentro del Parque Industrial de Plaza Huincul. - Foto: Neuquén Informa

“Este es el Neuquén que se viene”

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó la inauguración de la planta como una señal positiva para el desarrollo industrial de la provincia.

“Cuando vemos en las noticias que las empresas van disminuyendo a nivel nacional, Neuquén es una de las pocas provincias que tiene un número positivo en creación de empresas y de fuentes de trabajo”, afirmó.

Koenig sostuvo que el Parque Industrial de Plaza Huincul debe continuar desarrollándose y consideró que la nueva industria forma parte de la construcción del perfil productivo que tendrá la provincia en los próximos años.

“Esto es el Neuquén que se viene, que hay que construirlo ahora”, concluyó.

Para los vecinos de Plaza Huincul y Cutral Co, el desafío estará ahora en que la llegada de inversiones se traduzca efectivamente en empleo local, nuevos proveedores y oportunidades para trabajadores y empresas de la región.

La inauguración de esta planta marca, en ese sentido, un nuevo capítulo para una Comarca que busca recuperar protagonismo industrial y convertirse en un actor central del próximo ciclo de Vaca Muerta y del desarrollo del GNL.