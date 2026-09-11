La División Tránsito Plaza Huincul, dependiente de la Dirección Seguridad de la Comarca, comenzó este jueves 10 de septiembre la compactación de 187 vehículos y motocicletas que permanecían secuestrados y fueron declarados en estado de abandono.

El operativo se inició después de las 9 de la mañana, con la llegada de un operario de la empresa compactadora proveniente de Bahía Blanca. Los trabajos se concentran en el predio lindante a la División Tránsito, con colaboración y resguardo del personal policial.

Del total previsto, 161 vehículos y motos están alojados en el predio de la División Tránsito, mientras que otras 26 unidades se encuentran en el Destacamento Filii Dei Norte.

La compactación alcanza a 187 vehículos

El procedimiento comprende el desguace y compactación de aproximadamente 187 unidades que fueron declaradas en "estado de abandono".

La medida fue formalizada mediante una ordenanza aprobada el 15 de mayo, que permitió avanzar con el destino definitivo de los rodados que permanecían en dependencias oficiales.

La cifra incluye tanto automóviles como motocicletas, acumulados en espacios destinados al resguardo de vehículos secuestrados.

La compactación permitirá retirar definitivamente esos rodados de los depósitos donde permanecían alojados.

Una medida para liberar espacio en los depósitos

Uno de los principales efectos de la medida será descomprimir los espacios oficiales destinados al alojamiento de vehículos secuestrados.

La acumulación prolongada de automóviles y motos puede reducir la capacidad operativa de estos predios y dificultar el ingreso de nuevas unidades que deban permanecer bajo resguardo.

En este caso, la compactación permitirá liberar el espacio ocupado por rodados que fueron declarados en estado de abandono y que ya cuentan con el procedimiento administrativo correspondiente.

El antecedente de Neuquén muestra la dimensión del problema

La compactación de vehículos abandonados no es una problemática exclusiva de Plaza Huincul.

En la ciudad de Neuquén, por ejemplo, durante 2023 y 2024 fueron compactados más de 600 rodados y 1.000 caños de escape. El municipio había informado además que recibía alrededor de 30 denuncias mensuales por vehículos abandonados.

Más recientemente, la Municipalidad de Neuquén informó que durante agosto de 2026 retiró 42 vehículos abandonados de la vía pública y que acumulaba 250 unidades removidas durante el año. En ese esquema, los vehículos permanecen durante un período determinado antes de avanzar hacia la compactación si sus titulares no los reclaman.

El antecedente permite dimensionar que la acumulación de vehículos fuera de circulación constituye un problema de gestión urbana que involucra espacio público, depósitos oficiales, saneamiento y disposición final de chatarra.

El impacto local va más allá de liberar un predio

En Plaza Huincul, la medida tiene un impacto inmediato sobre las instalaciones donde permanecían los vehículos.

El objetivo expresado por las autoridades es sanear los espacios, descomprimir los depósitos oficiales y avanzar en un plan integral de reordenamiento e higiene urbana de la comarca.

La decisión también marca una instancia posterior al secuestro de un vehículo: no todos los rodados permanecen indefinidamente en los depósitos. Cuando se determina formalmente su condición de abandono y se cumplen los pasos administrativos correspondientes, pueden avanzar hacia su desguace y compactación.

Esto resulta relevante porque permite distinguir entre un vehículo secuestrado, que permanece bajo resguardo, y una unidad que posteriormente es declarada en estado de abandono y queda alcanzada por un procedimiento de disposición definitiva.

El antecedente de los vehículos secuestrados

La problemática también alcanza a las motocicletas que permanecen durante largos períodos en depósitos oficiales.

En otros procedimientos de la provincia, las autoridades han señalado que las unidades secuestradas pueden permanecer almacenadas durante meses y que, una vez cumplidos los requisitos establecidos, algunas terminan incorporándose a procesos de compactación.

En Plaza Huincul, el operativo iniciado este 10 de septiembre representa ahora la etapa concreta de disposición de los vehículos que fueron incluidos bajo la declaración de abandono.