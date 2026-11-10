Rolando Figueroa llamó a los estudiantes a “ser los protagonistas del Neuquén que viene”

“Es una provincia invirtiendo en ustedes”. Con ese mensaje, el gobernador Rolando Figueroa se dirigió este martes a los nuevos estudiantes que se incorporaron al Programa Provincial de Becas Gregorio Álvarez y los convocó a asumir con responsabilidad la oportunidad de continuar sus estudios. “Es muy importante para la provincia del Neuquén que ustedes puedan estudiar”, remarcó el mandatario al señalar que la formación de las nuevas generaciones será determinante para el desarrollo que se proyecta para los próximos años.

La jornada marcó la incorporación de 1.055 nuevos becarios de Nivel Superior y Terciario, luego de que el Gobierno provincial, por decisión de Figueroa, resolviera reabrir las inscripciones y revisar el tope de ingresos familiares. La medida permitió sumar a estudiantes que habían quedado afuera por diferencias mínimas en los requisitos económicos. Con esta nueva etapa, el programa reúne a más de 22.000 becarios en total y alrededor de 4.000 corresponden al nivel superior.

Durante su discurso, el gobernador explicó que desde el inicio de la gestión se trabajó con las operadoras y empresas hidrocarburíferas para que una parte de las inversiones y de la renta generada por la actividad se destinara a oportunidades educativas. “La mejor inversión, sin lugar a dudas, es la educación”, sostuvo.

También vinculó esa decisión con la necesidad de que el crecimiento económico de Neuquén pueda sostenerse a lo largo del tiempo y se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

El mandatario planteó que el programa busca igualar las oportunidades desde los primeros años de escolaridad hasta la educación superior. “Lo importante es generar un programa en el cual las líneas de partida sean iguales”, expresó. En ese sentido, cuestionó las miradas que dejan el acceso a la educación sujeto a la capacidad económica de cada familia y defendió la presencia del Estado para que estudiar no sea una posibilidad reservada a unos pocos.

Figueroa compartió, además, algunos indicadores del programa y señaló que entre el 80 y el 85 por ciento de los estudiantes cumple los objetivos establecidos; que el 80 por ciento pertenece a familias en las que son la primera generación que llega a la educación superior; y que el 75 por ciento de las personas becarias son mujeres. Para el gobernador, esos datos muestran el aporte de la iniciativa a la movilidad social.

El acompañamiento no se limita al aporte económico. El programa incluye tutorías, asistencia psicológica, orientación nutricional y herramientas de educación financiera para la organización de la economía familiar. “Es un programa de becas integral, espero que lo aprovechen”, dijo Figueroa, y pidió a los estudiantes que cumplan con las metas académicas y acerquen sugerencias para mejorar la propuesta.

Al referirse al futuro de la provincia, el gobernador aseguró que Neuquén atravesará una transformación económica en los próximos años. “Neuquén, en unos años, va a ser otra provincia”, afirmó, y preguntó a los jóvenes qué lugar quieren ocupar en ese proceso. “Tienen que estar, sin lugar a dudas, siendo protagonistas de esto. Y para ser protagonistas, créanme que tienen que esforzarse y tienen que ustedes buscarse el lugar y el Estado acompañarlos para que ustedes puedan encontrar ese lugar”, expresó.

También los instó a valorar la oportunidad y asumirla con compromiso: “Tómenlo con muchísima responsabilidad. Nosotros este programa lo tomamos con muchísima responsabilidad”. Hacia el cierre, manifestó su deseo de reencontrarse con los becarios ya recibidos y trabajando en la provincia. “Ojalá que esta provincia pueda tener el orgullo de tenerlos trabajando, en el ámbito privado o en el ámbito público, pero sí que se queden en Neuquén”, expresó.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que la incorporación de nuevos becarios expresa una decisión política sostenida y representa una experiencia inédita para la provincia. “Este programa que tiene más de 20.000 becarios ahora, es un programa que nunca existió en la provincia”, señaló.

Además, subrayó que los estudiantes no tuvieron que iniciar por su cuenta una búsqueda para acceder al beneficio: “Nosotros los llamamos, les dijimos: queremos acompañar su proceso de crecimiento personal, queremos acompañar sus procesos de formación profesional”, explicó.

Martínez remarcó que la ampliación fue posible a partir de una revisión de los ingresos máximos exigidos a las familias. La decisión permitió incorporar a estudiantes de distintas carreras, desde formación docente hasta ingenierías. En esta nueva tanda también se entregaron notebooks.

La ministra precisó que el programa demandará una inversión de 18.000 millones de pesos durante este año para los becarios alcanzados por esta línea. Indicó, además, que el Banco Provincia del Neuquén y Gas y Petróleo del Neuquén son los dos aportantes más importantes. A las becas y los dispositivos tecnológicos se agregan tutorías, acompañamiento psicológico, asesoramiento nutricional y charlas de educación financiera a cargo de especialistas del banco provincial.

La funcionaria también enumeró otras acciones educativas impulsadas por la Provincia: más de 100.000 metros cuadrados de nuevas escuelas en construcción, intervenciones en más de 400 edificios existentes, creación de horas y cargos docentes y convenios con la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Tecnológica Nacional. “No lo naturalicemos, defendamos lo que hemos construido, producto de la decisión”, planteó ante los estudiantes.

Martínez recordó que el programa Gregorio Álvarez, por iniciativa del gobernador, tiene rango de ley provincial, que establece su creación y esquema de financiamiento que este es el tercer año de implementación; y anticipó que próximamente se anunciarán las fechas de inscripción para el próximo año.

“Esperamos tener todavía más becarios”, afirmó, y convocó a sostener esta política pública: el Gobierno acompañará los procesos de formación y los estudiantes deberán cumplir las metas académicas.

“Queremos que se reciban, porque el Neuquén que estamos construyendo los necesita a ustedes mejor formados, más comprometidos y muy implicados en lo que pasa en la provincia del Neuquén”, concluyó la ministra.

El Programa Provincial de Becas Gregorio Álvarez cuenta con el respaldo de una amplia red de instituciones públicas y empresas privadas comprometidas con el desarrollo educativo de la provincia. Entre los organismos estatales y entidades de la administración pública se destacan el Banco de la Provincia del Neuquén, la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, la Fiduciaria Neuquina S.R.L., la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), y el IJAN; junto con el aporte institucional de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Asimismo, el sector energético desempeña un rol fundamental a través del acompañamiento de las compañías petroleras y de energía como YPF, Vista, Pan American Energy, Pluspetrol, TotalEnergies, Pampa Energía, Chevron, Shell, Tecpetrol, GeoPark y Phoenix Global Resources.





