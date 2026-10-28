El Gobierno provincial finalizó la entrega de las 102 viviendas del sector Cuenca XV Intermedia (Z1), en Neuquén capital, con la adjudicación de las últimas 50 unidades. El proyecto demandó una inversión actualizada superior a los $13.160 millones y se completó con fondos provinciales, luego de haber comenzado en marzo de 2022 con financiamiento nacional. Además, durante 2026 se licitó la construcción de otras 158 viviendas en el mismo sector.

El acto de entrega fue encabezado este martes 29 de octubre por el gobernador Rolando Figueroa, junto con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. La finalización de esta segunda etapa permitió completar el plan habitacional y garantizar una solución de vivienda para las familias adjudicatarias.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido encabezaron el acto de entrega de las viviendas en Cuenca XV.

Las unidades cuentan con dos dormitorios, baño y cocina-comedor. Del total, 97 corresponden a viviendas de construcción tradicional de 61,29 metros cuadrados cubiertos, mientras que otras cinco fueron diseñadas para personas con movilidad reducida y tienen una superficie de 66,45 metros cuadrados. Todas se entregaron equipadas con termotanque solar, termotanque a gas, cocina a gas y calefactor a gas.

El desarrollo forma parte de la expansión urbana de Cuenca XV Intermedia, un sector que también registra avances en infraestructura y servicios. Allí se realizaron obras de cordón cuneta y pavimentación, mientras que se proyectan y ejecutan equipamientos públicos para acompañar el crecimiento del barrio.

Figueroa destacó el trabajo conjunto y las obras en el barrio

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la finalización del proyecto fue posible a partir de la articulación entre distintos sectores del Estado. “Cuando se trabaja en equipo es mucho más fácil”, afirmó.

El mandatario destacó las mejoras en infraestructura y los servicios que se incorporan al sector Z1. En ese sentido, mencionó el cordón cuneta, el pavimento y la posibilidad de contar con dos establecimientos educativos: un CPEM y una EPET. También señaló que se está construyendo una comisaría y una posta sanitaria.

“Esto marca que estamos trabajando en un objetivo claro, que es que cada neuquino pueda llegar a tener su vivienda. No vamos a parar hasta que eso suceda”, expresó Figueroa.

Además, consideró que el desarrollo habitacional de la provincia constituye un proceso que debe sostenerse en el tiempo y remarcó la importancia de avanzar con distintas alternativas para acceder a una casa propia. “Vamos por etapas y las estamos cumpliendo. Nos queda aún mucho por recorrer”, señaló.

El gobernador también hizo referencia a las herramientas que impulsa la Provincia para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda, entre ellas la entrega de terrenos y los préstamos para construir de acuerdo con las necesidades de cada familia.

Gaido resaltó el acceso a la vivienda y el crecimiento de Neuquén

Por su parte, el intendente Mariano Gaido destacó la posibilidad de que las familias neuquinas accedan a una vivienda propia y sostuvo que se trata de una política que distingue a la provincia en el contexto nacional.

“La oportunidad que tienen las familias neuquinas de recibir una vivienda es una situación que no sucede en el país”, manifestó. En esa línea, agregó: “Hoy los neuquinos le demostramos al país de lo que somos capaces”.

Gaido también valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y vinculó la entrega de las unidades con la planificación urbana de la capital. “Estoy orgulloso de acompañarlo al gobernador, a la ministra, a todo el equipo y además llevar adelante un plan estratégico en toda la ciudad de Neuquén”, afirmó.

Bertoldi confirmó nuevas soluciones habitacionales

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que la finalización de las 102 viviendas representa una nueva respuesta habitacional para la capital provincial. “En este caso para 50 familias de la ciudad de Neuquén, en este barrio Z1 que viene creciendo y desarrollándose día a día”, señaló en referencia a las unidades entregadas en esta segunda etapa.

La funcionaria explicó que la política habitacional no se limita a la construcción de viviendas, sino que incluye otras herramientas destinadas a facilitar el acceso a un hogar. “Hoy estamos completando esta segunda etapa, pero al mismo tiempo estamos ejecutando otras viviendas más dentro de la ciudad capital y desarrollando loteos con servicios y créditos del Neuquén Habita”, indicó.

Las familias adjudicatarias celebraron con mucha emoción la entrega de las llaves de sus nuevas casas en Neuquén.

En ese marco, Bertoldi remarcó que el objetivo es ampliar las alternativas disponibles para las familias que buscan acceder a una solución habitacional y dar continuidad a los proyectos en marcha.

La Provincia informó que durante 2026 licitó la construcción de otras 158 viviendas en Cuenca XV Intermedia. La iniciativa apunta a profundizar el crecimiento planificado del sector, con nuevas unidades que se sumarán a la infraestructura y los servicios necesarios para acompañar la expansión de la ciudad.

Con la finalización de las 102 viviendas y la proyección de nuevas obras, el Gobierno provincial busca sostener el desarrollo habitacional en Neuquén capital mediante la construcción de hogares, la urbanización de nuevos sectores y el impulso de alternativas de financiamiento para el acceso a la vivienda propia.