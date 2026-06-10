La Municipalidad de Neuquén finalizó la colocación de más de 4.000 metros lineales de cañerías de la red cloacal en el sector Peumayen, en el barrio Cuenca XV. La obra, que tenía un plazo de ejecución de seis meses, fue completada en solo cuatro, cumpliendo el anhelo de 347 familias que esperaban este servicio esencial desde hace muchos años.

Durante una recorrida por el sector, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la relevancia de la intervención y el impacto en la calidad de vida de los vecinos. “Hay familias que esperaron 25 años para completar los servicios. Ya se habían conectado a otros, pero nunca se había avanzado con las cloacas. Con esta obra completamos el cien por ciento de los servicios básicos”, señaló la funcionaria.

Además, explicó que gran parte del sector ya cuenta con cordones cuneta ejecutados, lo que permite proyectar la futura llegada del asfalto en una próxima etapa. “Cada vez que hablamos de asfalto, hablamos de resolver lo que ocurre debajo. Es fundamental avanzar primero con todos los servicios y las obras pluviales para luego llegar con el pavimento”, subrayó.

El municipio avanza en la regularización de servicios básicos en los barrios de la ciudad.

En ese sentido, remarcó que la planificación y el orden fiscal permiten sostener este tipo de intervenciones: “Esto ocurre porque tenemos una administración ordenada y superávit, que se destina a donde los neuquinos y neuquinas lo necesitan”.

Ya son 24 los barrios regularizados

Pasqualini recordó que al inicio de la gestión había 24 barrios sin regularización de servicios básicos y que actualmente solo restan dos. “Hoy ya son 22 barrios regularizados. Esto es sustentabilidad social”, afirmó.

También destacó que la ciudad avanza de manera simultánea con obras de gran escala, como la avenida Mosconi, sin descuidar las intervenciones barriales. “Estamos presentes en los diferentes barrios, donde la gente nos necesita. Trabajamos para mejorar la calidad de vida”, indicó.

Pasqualini y Zapata destacan la finalización de la red cloacal en Peumayen.

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, precisó que restan trabajos menores para habilitar completamente el servicio. “Falta la corrección de algunas cámaras de registro y las inspecciones por parte de EPAS. Luego de eso, los vecinos podrán conectarse a la red cloacal”, explicó.

En cuanto a la inversión, detalló que la obra demandó alrededor de 1.700 millones de pesos de fondos municipales y forma parte del Plan Orgullo Neuquino. “Tal como indicó el intendente, se trabajó para acelerar los tiempos y se superaron ampliamente los plazos previstos: de 180 días programados, se finalizó en 120”, concluyó.