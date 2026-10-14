Rolando Figueroa, durante la presentación de Neuquén Vive: "Vamos a invertir en cada rincón de la provincia"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó el cierre de la presentación de Neuquén Vive en el estadio Ruca Che, donde destacó la inversión en infraestructura que lleva adelante la provincia y el papel de los deportistas y artistas en la construcción de espacios para la comunidad.

“Las obras requieren mucho esfuerzo, pero fundamentalmente lo que requieren las obras son vida”, expresó el mandatario durante su intervención desde el escenario. En ese sentido, sostuvo que los espacios deportivos y culturales adquieren su verdadero valor cuando las personas pueden utilizarlos y desarrollar allí sus actividades.

Figueroa también destacó que actualmente hay 1.075 obras en marcha en Neuquén y afirmó que la inversión debe llegar a todas las localidades, sin distinciones entre la capital y el interior provincial.

Neuquén Vive: 1.075 obras en marcha en la provincia

Durante su intervención, el gobernador explicó que la política de infraestructura comenzó por atender necesidades básicas, como el acceso al gas, el agua potable, las cloacas, la electricidad y la conectividad.

Vivíamos en una provincia con recursos y en pueblos donde no había luz las 24 horas, en pueblos donde nunca tuvieron agua”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, planteó que las obras de servicios esenciales son una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En esa línea, mencionó también la construcción de rutas y otras intervenciones destinadas a mejorar la conexión entre las distintas localidades de Neuquén.

El mandatario remarcó que las 1.075 obras se llevan adelante con una mirada puesta en el futuro y en las necesidades de la población. “Lo importante es que las estamos haciendo entre todos”, afirmó.

Construir gimnasios y natatorios para los deportistas neuquinos

Uno de los ejes del discurso fue la infraestructura deportiva y la necesidad de que los atletas cuenten con instalaciones adecuadas para entrenar y competir.

Figueroa destacó que la provincia está construyendo 23 gimnasios y siete natatorios, una inversión que, según expresó, busca ampliar las posibilidades de desarrollo deportivo en distintas localidades. Como ejemplo, mencionó a Iñaki Basiloff, uno de los deportistas neuquinos presentes en el Ruca Che y las dificultades que enfrentó para entrenar sin contar con una pileta en condiciones acordes a sus necesidades. “Es importante que lo mostremos, que sepamos que es valioso”, sostuvo el gobernador, al plantear que los deportistas deben contar con lugares apropiados para desarrollar sus disciplinas.

En ese marco, afirmó que los habitantes de Neuquén capital deben tener las mismas oportunidades que quienes viven en localidades del interior. “Tiene tanto derecho a hacer deporte en un lugar calefaccionado alguien que vive en Neuquén capital, como vive en Coyuco Cochico, como vive en Huinganco, en Los Guanacos o en cualquier lugar de la provincia”, expresó.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el cierre de la presentación de Neuquén Vive en el estadio Ruca Che - Foto: Captura video

“Vamos a invertir en cada rincón de la provincia”

Figueroa también hizo referencia a la distribución de los recursos públicos y cuestionó que las decisiones de inversión puedan estar condicionadas por intereses electorales.

Nosotros vamos a invertir en cada rincón de la provincia, porque no estamos pensando en la próxima elección, estamos pensando en las próximas generaciones de neuquinos que tienen que crecer de otra manera”, afirmó.

El gobernador vinculó esa perspectiva con otras políticas destinadas a ampliar las oportunidades, como las becas para deportistas y estudiantes y la construcción de escuelas.

En ese punto, recordó las condiciones que debían afrontar alumnos del interior provincial que asistían a clases en tráileres y expuestos al frío. Frente a esa situación, sostuvo que invertir en educación, deporte e infraestructura permite modificar las oportunidades disponibles para las nuevas generaciones.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el cierre de la presentación de Neuquén Vive en el estadio Ruca Che - Foto: Prima Multimedios

Un desafío generacional para Neuquén

Hacia el final de su discurso, el mandatario convocó a distintos sectores de la sociedad a participar de la construcción del futuro provincial y a cuidar las obras y los espacios que se incorporan a la comunidad.

“Todo esto que estamos viviendo en Neuquén no es un desafío de un sector, no es un desafío de un grupo, no es un desafío de un club, no es un desafío de un partido político. El desafío que tenemos en Neuquén es un desafío generacional”, manifestó Figueroa.

Además, destacó la disciplina y la constancia de los deportistas como ejemplos para otros ámbitos de la vida cotidiana. Señaló que los resultados son consecuencia del entrenamiento sostenido y del compromiso diario, y convocó a tomar esas experiencias como referencia.

Por último, dejó un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes: “Démosles alas a los más jóvenes para que vuelen más alto que nosotros. Dejemos de ponerle la pata encima a los más jóvenes”.