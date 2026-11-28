El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa destacó este viernes 27 de noviembre la importancia del Polo Integral de Mujeres y Diversidad que el Ejecutivo desarrolló en la ciudad de Neuquén. Se trata de un espacio modelo en el país para el abordaje de situaciones de violencia familiar, de género y de delitos contra la integridad física y sexual.

Durante un encuentro con la Fundación Mujeres Patagónicas en Tecnología que se realizó en el Polo Tecnológico de Neuquén capital, Figueroa aseguró que “la ventanilla única es extraordinaria”.

Además, el gobernador remarcó que el Polo Integral de Mujeres y Diversidad “lo tiene la provincia de Córdoba y nosotros; nada más”. Informó que el centro, que se inauguró en abril de este año, demandó “una inversión de 1.700 millones de pesos y fue todo con fondos de los neuquinos”.

“Tenemos 12 departamentos para 70 plazas de mujeres que vivan condiciones de violencia”, explicó y agregó: “Es único en el país y nos llena de orgullo”.

“Trabajan el Poder Ejecutivo y el Judicial bajo el mismo techo. Es un centro de atención integral”, recalcó.

Cómo funciona el Polo Integral de Mujeres y Diversidad en el Oeste neuquino

Ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén, el Polo funciona como canal de acceso único a todos los programas y acciones del Estado, brindando una respuesta integral y coordinada con la participación de los organismos involucrados en la problemática. La construcción del edificio -que incluye al Refugio Madre Teresa- fue concluida con fondos provinciales tras la paralización de la obra por parte del Gobierno nacional.

Con una superficie de 1.750 metros cuadrados y 1.720 millones de pesos de inversión, las nuevas instalaciones duplican la capacidad de alojamiento llegando a las 70 plazas; el refugio actualmente brinda protección a 13 mujeres, cinco niños y niñas y un adolescente.

Durante el encuentro, Figueroa brindó detalles sobre el Modelo Integral de Protección y Reparación que desarrolla el Gobierno neuquino y consideró que “hemos podido mejorar las intervenciones en el territorio y estamos presentes en toda la provincia”.

Detalló que se atendieron más de 620 situación y que se brindó patrocinio jurídico en 105 casos. Además, manifestó que “los microcréditos para poder arrancar en cada uno de los emprendimientos para nosotros son muy importantes y también la formación en el Estado a través de la Ley Micaela y diversidad, que ya tenemos casi 30.000 agentes capacitados”.

Becas

Por otra parte, el gobernador destacó la relevancia del programa provincial de Becas Gregorio Álvarez, que alcanza a más de 22.000 estudiantes neuquinos. “La cantidad de becas pagadas por la gestión anterior era cero. Hoy estamos pagando 38.000 millones de pesos. La mejor inversión que puede hacer un Estado, sin lugar a dudas, es la educación”, aseguró.

También destacó que el Banco Provincia del Neuquén (BPN) aportó 6.000 millones de pesos este año y comentó que junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) “son los máximos aportantes”. “El resto lo hace la industria hidrocarburífera”, dijo y explicó que, dentro de los más de 22.000 estudiantes becados en 2026, “casi 4.000 son de la universidad o terciarios”. “Los de la universidad, están cobrando hoy $500.000 por mes los 12 meses del año”, puntualizó.

“Ocho de cada diez es el primer integrante de la familia que pisa una universidad. Y el 75% son mujeres”, señaló Figueroa y consideró que “faltaban oportunidades”. “Generalmente en las familias cuando no existía oportunidad, la mujer era la que quedaba relegada e iba el hombre a estudiar. Cuando se otorgan oportunidades, la mujer participa mucho más”, añadió.

Por último, informó que el 85% de los becarios “han cumplido los objetivos año a año” y enfatizó: “Me llena de orgullo de este programa que no hay ni una persona acomodada, ni una persona castigada. El que cumple los ratios entra y es desde la educación inicial hasta la terciaria”.