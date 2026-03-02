Durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Rolando Figueroa anunció ayerla creación y puesta en marcha del Polo de Mujeres y Diversidad, eje central de un nuevo modelo de gestión para la atención de mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de violencia.



Estará integrado por diversas áreas de los poderes Ejecutivo y Judicial, manteniendo cada organismo sus competencias específicas y trabajando de manera coordinada para reducir la revictimización, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer el abordaje interinstitucional e interdisciplinario.



“En 2025 comenzamos a integrar áreas de asistencia, de prevención y de promoción de derechos bajo la órbita de la Secretaría de Mujeres y Diversidades. Hemos saldado hace pocos días una deuda histórica con la inauguración de la casa Ivana y Mayka Rosales, reconociendo que el Estado falló en su deber de proteger y para que ninguna otra mujer tenga que transitar la soledad del abandono”, sostuvo Figueroa.



Agregó que “el Polo funcionará en un edificio de más de 1.700 metros cuadrados cubiertos, ubicado en el oeste de la ciudad de Neuquén, construido con fondos propios de la Provincia y una inversión de 1.154 millones de pesos. La infraestructura permitirá albergar hasta 70 personas, duplicando la capacidad del actual refugio Madre Teresa. Funcionará las 24 horas, los 365 días del año”.



El diseño del Polo toma como referencia experiencias de reconocimiento internacional, como el Polo Integral de la Mujer de Córdoba y los Sunflower Centers de Corea del Sur, adaptadas a la realidad territorial de Neuquén y al análisis situado de la Ruta Crítica que atraviesan las mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia.



En el área de asistencia y protección intervendrán equipos del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos y el Poder Judicial, garantizando la recepción de denuncias, atención sanitaria integral, alojamiento y protección, acompañamiento psicosocial, asesoramiento legal y dispositivos de seguridad.



Asimismo, el Polo incorporará programas orientados al fortalecimiento de la autonomía y la promoción de derechos, con la participación de los ministerios de Educación, Trabajo y Desarrollo Humano, Ambiente, Deportes, Cultura y Juventud, el IPVU y el Poder Judicial, promoviendo la terminalidad educativa, la formación laboral, el acceso al empleo, la vivienda, el deporte, la cultura y la recreación.



