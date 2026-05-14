Figueroa firmó con el Banco Mundial los contratos por US$150 millones para desarrollar obra pública

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó con el Banco Mundial los contratos de financiamiento por US$150 millones para desarrollar obra pública en la Provincia.

Se trata del convenio rubricado entre el Ejecutivo y la entidad financiera por el cual se le otorga a Neuquén esa suma de dinero a modo de préstamo para desarrollar infraestructura en la región, sobre todo obras de carácter vial.

El acuerdo entre las partes fue respaldado hace algunos meses por la Legislatura a través de una sesión ordinaria.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa manifestó: “Junto a Peter Siegenthaler fimamos los contratos de financiamiento avalados por el Banco Mundial por 150 millones de dólares para seguir impulsando el desarrollo de nuestra provincia”.

El convenio fue firmado en representación de la entidad financiera por el director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler.

En los próximos meses la Provincia avanzará con la pavimentación de rutas estratégicas a lo largo y a lo ancho del territorio: la Ruta 65 hacia Villa Traful, la Ruta 63 hasta Villa Meliquina y la Ruta 54 para llegar con el asfalto a Manzano Amargo.

“Además, elaboraremos el proyecto de preinversión para pavimentar el camino al Paso Internacional Pichachén y seguiremos fortaleciendo el turismo con obras en destinos emergentes de toda la Provincia. Tenemos una hoja de ruta para proyectar el futuro de la región”, cerró Figueroa en su publicación.



