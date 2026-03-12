Neuquén disertó en Washington y expuso su plan de obras viales en la Provincia

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, participó en el Congreso Transforming Transportation, en Washington, invitada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Mundial, donde distintos países y provincias compartieron experiencias sobre el desarrollo del transporte y la infraestructura vial.



“Participamos de una jornada de debates, exposiciones y espacios de intercambio con representantes de distintos países para compartir experiencias sobre el desarrollo del transporte y la obra vial, y sobre cómo la continuidad de las rutas genera estructuras sistémicas que fortalecen el empleo formal y el turismo”, señaló la ministra durante su presentación en el panel “El transporte como catalizador del empleo”.



Durante su exposición, presentó el plan vial que impulsa el Gobierno de Neuquén y las obras previstas para los próximos años: “En territorios extensos como nuestra provincia, y en general en la Patagonia, la infraestructura es una condición fundamental para que el crecimiento se distribuya de manera equitativa en el territorio”, explicó.



En ese sentido, remarcó que el enfoque del plan vial parte de una mirada estratégica de integración territorial. “Para nosotros, una ruta no es solo un tramo: es un vector relacional que conecta territorios, economías y comunidades”.



Con esa lógica, la Provincia diseñó un plan que prevé intervenir más de 1.161 kilómetros de rutas: 787 kilómetros de carreteras nuevas asfaltadas y 374 kilómetros de mejoras sobre la red existente.



“En cuatro años vamos a estar construyendo prácticamente el mismo volumen de infraestructura vial que se construyó en toda la historia institucional de la Provincia”, destacó Bertoldi.



Uno de los ejes centrales del plan es la consolidación de un corredor norte-sur que atraviesa casi 650 kilómetros del territorio. “El acceso al norte lo estamos financiando con un préstamo del Banco Mundial y el acceso al sur con financiamiento de CAF. Hasta 2023 ese eje no estaba considerado como tal: eran segmentos de rutas pavimentadas de manera aislada. Lo que proponemos ahora es integrar y consolidar ese sistema”.



Bertoldi explicó, además, que este corredor permitirá vincular 22 localidades y 17 lagos y reservas de agua natural que tienen un gran potencial turístico.



La ministra también destacó la importancia estratégica de la conexión internacional con Chile. “Nuestra provincia limita en todo su eje oeste con el país vecino, por lo que la conectividad transnacional es clave para potenciar el desarrollo económico, consolidar los ejes productivos vinculados a los hidrocarburos y fortalecer los corredores turísticos”.

