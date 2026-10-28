Rolando Figueroa palpitó el Superclásico y dejó en claro de qué lado está

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se metió en la previa del Superclásico entre Boca y River y dejó en claro su preferencia de cara al partido de este domingo. Lo hizo durante un acto oficial, en el que comparó la magnitud de las obras educativas que lleva adelante la Provincia con la capacidad de los estadios de los dos clubes más populares del fútbol argentino.

“Son tres estadios de River, seis canchas de Boca. Soy de Boca, claro, y el domingo voy a ser más de Boca todavía”, expresó el mandatario, en un pasaje que combinó la presentación de inversiones públicas con una referencia futbolera.

La frase se produjo en el marco de una actividad vinculada con el programa Neuquén Habita, mediante el cual el Gobierno provincial comenzó este miércoles 28 de octubre a entregar los primeros desembolsos de créditos hipotecarios no bancarios para familias que buscan construir, ampliar o mejorar sus viviendas.

La comparación de Figueroa entre las escuelas y los estadios de Boca y River

Durante su intervención, el gobernador destacó la dimensión de las obras educativas que impulsa la Provincia y precisó que se están construyendo 100.000 metros cuadrados de infraestructura escolar, incluidos diez edificios de escuelas técnicas de 5.000 metros cuadrados cada uno.

Para graficar la magnitud de esa superficie, recurrió a una comparación con los estadios de fútbol: sostuvo que equivale a tres estadios de River Plate o seis canchas de Boca Juniors.

Fue entonces cuando hizo explícita su simpatía por el club de la Ribera y anticipó que alentará con más fuerza el próximo domingo, cuando se dispute una nueva edición del Superclásico.

La actividad en la que Figueroa realizó la referencia futbolera estuvo centrada en el programa Neuquén Habita, una iniciativa provincial de financiamiento hipotecario no bancario destinada a facilitar el acceso a la vivienda.

En esta primera etapa, más de 300 familias comenzarán a recibir los fondos para avanzar con la construcción, ampliación o mejora de sus casas. Según informó la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, otras 700 familias ya cuentan con la aprobación provincial y completan los planos y la documentación necesaria para continuar con sus proyectos.

Mientras el Gobierno provincial avanza con su agenda de obras y financiamiento habitacional, el gobernador ya dejó definida su posición para el partido que concentrará la atención futbolera del fin de semana: el domingo alentará por Boca