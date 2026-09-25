San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful llevarán la propuesta de la Ruta 7 Lagos a la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires. Los tres destinos neuquinos compartirán el stand 1250 “Ruta 7 Lagos”.

El espacio estará abierto al público general durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 14 a 21, con actividades vinculadas a la gastronomía, la nieve, la naturaleza y las experiencias turísticas. La programación incluirá cocina en vivo, degustaciones, un simulador de realidad virtual de ski y sorteos de estadías.

La propuesta busca que los visitantes puedan conocer en un mismo lugar las alternativas de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful y comenzar a planificar un viaje por uno de los principales corredores turísticos de la Patagonia neuquina.

La Ruta 7 Lagos tendrá un stand propio en la FIT

El stand 1250 funcionará durante el fin de semana como punto de encuentro para presentar los atractivos del corredor y brindar información a quienes estén pensando en viajar a la región.

La FIT 2026 tendrá su 30.ª edición y reunirá en La Rural a destinos, empresas, prestadores y organismos vinculados con el turismo. La feria se extenderá hasta el martes 29 de septiembre, aunque el lunes y martes estarán destinados exclusivamente a profesionales del sector.

Para el público general, el ingreso será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 14 a 21.

Cocina neuquina en vivo

Uno de los principales atractivos del espacio será la participación del chef Emanuel Antimi, Embajador de la Gastronomía Neuquina y chef ejecutivo del Hotel Alto Traful.

El cocinero realizará una presentación en vivo para mostrar productos y sabores asociados con la identidad gastronómica de la región.

La actividad permitirá trasladar a Buenos Aires parte de una experiencia que habitualmente forma parte del viaje a la cordillera neuquina: conocer el territorio también a través de su gastronomía.

Nieve y realidad virtual para recorrer la montaña sin salir de Buenos Aires

La propuesta también tendrá un componente tecnológico.

Los visitantes podrán utilizar un simulador de Realidad Virtual de Ski, una experiencia que permitirá recrear la sensación de deslizarse por una pista de montaña sin necesidad de trasladarse hasta la cordillera.

La actividad busca acercar uno de los principales atractivos turísticos de los destinos cordilleranos a quienes visiten la feria.

Degustaciones de cerveza, vinos y chocolates

La gastronomía tendrá además un recorrido de degustaciones con productos regionales.

La agenda contempla cerveza artesanal, vinos de Bodega Fincas de Limay, chocolates y dulces regionales, como parte de una muestra de los sabores vinculados con la Patagonia neuquina.

El objetivo es que el visitante no solo reciba información sobre los destinos, sino que pueda tener una aproximación sensorial a algunas de las experiencias que encontrará durante un viaje.

También habrá sorteos de estadías

Durante las jornadas abiertas al público se realizarán sorteos en vivo de estadías en San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful.

De esta manera, la propuesta del stand combinará promoción turística con una posibilidad concreta para que algunos de los visitantes puedan convertir la inspiración de la feria en un futuro viaje.

Una ruta que conecta tres destinos turísticos

La Ruta de los Siete Lagos constituye uno de los principales circuitos turísticos de la cordillera neuquina.

El eje de la Ruta Nacional 40 conecta San Martín de los Andes y Villa La Angostura, mientras que Villa Traful forma parte del mismo circuito turístico regional a través de su conexión por la Ruta Provincial 65. La integración de los tres destinos permite presentar una oferta que combina lagos, bosques, montaña, gastronomía, nieve y actividades al aire libre.

La propia información turística de Villa Traful diferencia el eje principal de la Ruta 7 Lagos del acceso a esa localidad, que se realiza mediante el desvío de la RP 65.

Ese vínculo también aparece en antecedentes de promoción turística de Neuquén: en la FIT 2024, los tres destinos ya habían protagonizado una presentación conjunta bajo el concepto “Experiencia Ruta 7 Lagos”.

Una región que busca promocionarse como un corredor integrado

La presencia conjunta en la FIT no constituye una acción aislada. Los tres destinos vienen siendo promocionados dentro de una misma lógica turística regional.

La Ruta de los Siete Lagos concentra algunos de los paisajes más reconocidos del sur de Neuquén y funciona como conexión turística entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Villa Traful, aunque se encuentra fuera del eje directo de la RN 40, suma una propuesta vinculada al lago Traful, senderismo, navegación y naturaleza.

Mejor Informado ya abordó distintas experiencias y servicios asociados al corredor. Entre ellas, la oferta de campings para recorrer la Ruta de los Siete Lagos y las alternativas de alojamiento y actividades en Lago Hermoso.

El interés turístico por la región también se reflejó en los niveles de ocupación registrados durante temporadas anteriores. En enero de 2026, por ejemplo, San Martín de los Andes registró un 85% de ocupación, mientras que Villa Traful y Villa La Angostura también mostraron elevados niveles de reservas.