Una profesional neuquina fue distinguida en Roma por su trabajo para llevar la Argentina al escenario internacional. Vanesa Di Martino Creide, especialista en Relaciones Internacionales y gestión turística, recibió este lunes 21 de septiembre el premio Women Who Won 2026, uno de los reconocimientos impulsados por el medio especializado QualityTravel.it para destacar el liderazgo femenino dentro de la industria turística y de eventos.

La ceremonia se realizó en la capital italiana, en el marco de la Rome Future Week, y Di Martino Creide se quedó con el reconocimiento en la categoría Destinazioni Estere —Destinos Internacionales—, por su tarea en la promoción de la Argentina en el mercado italiano y europeo. El premio pone especialmente en valor una trayectoria que tiene raíces en Neuquén y que desde hace años está vinculada a la construcción de la imagen turística del país en el exterior.

Actualmente, la neuquina tiene a su cargo las áreas de Turismo, Deporte, Enogastronomía, Moda y Marca País de la Embajada Argentina en Italia, desde donde trabaja en la difusión de destinos, conectividad aérea, gastronomía, cultura y productos argentinos. Antes de asumir esas funciones también se desempeñó como delegada europea del Ente Oficial de Turismo de la Patagonia, una experiencia directamente vinculada con la promoción internacional de las provincias patagónicas.

De Neuquén a la promoción de Argentina en Europa

Di Martino Creide se formó en Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano y posteriormente continuó sus estudios de posgrado en Europa. A lo largo de su carrera fue especializándose en promoción turística, construcción de marca territorial y relaciones institucionales, con Italia como uno de los principales mercados desde los cuales desarrolla acciones destinadas a posicionar a la Argentina entre operadores turísticos, compañías aéreas, medios especializados e instituciones del sector.

El reconocimiento de Women Who Won llegó luego de un proceso que reunió a profesionales vinculadas con distintas ramas del turismo, la hotelería, los viajes corporativos, la tecnología, los eventos y la promoción de destinos. Tras la etapa de participación de la comunidad profesional, las finalistas fueron evaluadas por un jurado técnico que eligió a las ganadoras de las diferentes categorías. En el caso de Destinos Internacionales, el premio quedó en manos de la representante argentina.

Vanesa Di Martino Creide posa con la distinción obtenida en Italia por su trabajo en la promoción turística y cultural de Argentina.

“Recibir el premio Women Who Won en la categoría Destino Internacional, representando con orgullo a mi país, la Argentina, es para mí un motivo de inmensa alegría”, expresó Di Martino Creide luego de conocer la distinción. También destacó el vínculo histórico entre Argentina e Italia y aseguró que representar al país implica fortalecer permanentemente “este puente entre nuestras naciones”, construido sobre profundas raíces humanas, culturales e históricas.

“El verdadero viaje es un movimiento interior”

En su mensaje después de recibir el premio, la neuquina también dejó una reflexión sobre el significado del turismo que va mucho más allá de visitar destinos. Para Di Martino Creide, viajar implica abandonar la zona de confort, entrar en contacto con otras culturas y modificar la forma en la que una persona observa el mundo. “El verdadero viaje es un movimiento interior”, resumió.

La especialista sostuvo además que conocer otras culturas funciona como una herramienta contra los prejuicios y permite descubrir que, más allá de las diferencias geográficas o culturales, existen emociones y búsquedas compartidas. En ese sentido, planteó que el turismo puede convertirse también en un instrumento para generar empatía, confianza y vínculos entre sociedades diferentes.

Di Martino Creide remarcó que el reconocimiento no es exclusivamente personal y lo vinculó con el trabajo conjunto realizado durante años. Agradeció a su familia, a sus compañeros de la Embajada Argentina y a organismos e instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el área nacional de Turismo, el INPROTUR, Marca País Argentina y la Cámara Argentina de Turismo, además de las compañías aéreas que participan habitualmente de las acciones de promoción del país en Europa.

También hizo una mención especial al Turismo de Raíces y del Retorno, una modalidad particularmente importante en la relación entre Italia y Argentina por los millones de argentinos con ascendencia italiana y por la historia migratoria que une a ambos países. “Ningún proyecto importante se construye en soledad: este premio es el fruto de una red sincera de colaboración, diálogo y respeto mutuo”, señaló.

El premio obtenido en Roma suma así un nuevo reconocimiento internacional a la trayectoria de una neuquina que desde Europa trabaja para posicionar la Argentina, sus paisajes, su gastronomía y su cultura ante uno de los mercados turísticos más importantes del continente.