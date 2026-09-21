La primavera trae una excusa perfecta para salir de la rutina: la provincia de Buenos Aires tiene bodegas y viñedos que se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida para una escapada de fin de semana, sin necesidad de viajar hasta Mendoza o Cuyo.

Las propuestas van desde establecimientos a menos de 100 km de la Ciudad hasta destinos serranos que justifican un viaje más largo. Degustaciones, recorridos por los viñedos, gastronomía y hasta alojamiento forman parte de la experiencia.

Las mejores bodegas bonaerenses para una escapada

Nueve bodegas bonaerenses para visitar este finde

Cooperativa de la Costa (Berisso, ~70 km): visitas guiadas y degustaciones ligadas a la tradición vitivinícola del lugar.

(Berisso, ~70 km): visitas guiadas y degustaciones ligadas a la tradición vitivinícola del lugar. Viñedo y Restó Zaffratelli (Luján, ~85 km): recorrido por los viñedos combinado con almuerzos a la carta o por pasos.

(Luján, ~85 km): recorrido por los viñedos combinado con almuerzos a la carta o por pasos. Bodega Hocico Negro (Brandsen, ~90 km): turismo rural con degustación de vinos y quesos, más almuerzo.

(Brandsen, ~90 km): turismo rural con degustación de vinos y quesos, más almuerzo. Labory Wines (Zárate, ~100 km): bodega boutique con visitas guiadas y almuerzos maridados.

(Zárate, ~100 km): bodega boutique con visitas guiadas y almuerzos maridados. Bodega La Blanqueada (Las Flores, ~190 km): cava construida con técnicas de bioconstrucción; requiere reserva previa.

(Las Flores, ~190 km): cava construida con técnicas de bioconstrucción; requiere reserva previa. Bodega Las Antípodas (Junín, ~270 km): degustaciones con fiambres regionales y alojamiento en la finca.

(Junín, ~270 km): degustaciones con fiambres regionales y alojamiento en la finca. Bodega Cordón Blanco (Tandil, ~350 km): se suma al circuito serrano tradicional con visitas guiadas y catas.

(Tandil, ~350 km): se suma al circuito serrano tradicional con visitas guiadas y catas. Bodega Saldungaray (Tornquist, ~570 km): en plena Comarca de Sierra de la Ventana, con catas dirigidas.

(Tornquist, ~570 km): en plena Comarca de Sierra de la Ventana, con catas dirigidas. Bodega Sante Vins (Punta Alta, ~650 km): la más alejada de CABA, con coordinación previa obligatoria.

Qué tener en cuenta antes de ir

La mayoría de estas experiencias requiere reserva previa y tiene cupos limitados, y varias actividades son aranceladas. Antes de salir, conviene chequear con cada bodega los horarios, precios y servicios incluidos.

La primavera suma un plus: temperaturas más templadas y días más largos que invitan a combinar la visita con gastronomía y recorridos rurales por cada zona. Para quienes buscan planificar la ruta completa, el catálogo oficial de enoturismo bonaerense reúne el detalle de cada región vitivinícola de la provincia.