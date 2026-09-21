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Escapadas

No hace falta viajar a Mendoza: nueve bodegas bonaerenses para conocer esta primavera

Nueve bodegas de la provincia de Buenos Aires para una escapada de fin de semana esta primavera: degustaciones, gastronomía y paisajes de viñedo.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 09:13
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Las mejores bodegas bonaerenses para una escapada

La primavera trae una excusa perfecta para salir de la rutina: la provincia de Buenos Aires tiene bodegas y viñedos que se convirtieron en una alternativa cada vez más elegida para una escapada de fin de semana, sin necesidad de viajar hasta Mendoza o Cuyo.

Las propuestas van desde establecimientos a menos de 100 km de la Ciudad hasta destinos serranos que justifican un viaje más largo. Degustaciones, recorridos por los viñedos, gastronomía y hasta alojamiento forman parte de la experiencia.

Las mejores bodegas bonaerenses para una escapada

Nueve bodegas bonaerenses para visitar este finde

  • Cooperativa de la Costa (Berisso, ~70 km): visitas guiadas y degustaciones ligadas a la tradición vitivinícola del lugar.
  • Viñedo y Restó Zaffratelli (Luján, ~85 km): recorrido por los viñedos combinado con almuerzos a la carta o por pasos.
  • Bodega Hocico Negro (Brandsen, ~90 km): turismo rural con degustación de vinos y quesos, más almuerzo.
  • Labory Wines (Zárate, ~100 km): bodega boutique con visitas guiadas y almuerzos maridados.
  • Bodega La Blanqueada (Las Flores, ~190 km): cava construida con técnicas de bioconstrucción; requiere reserva previa.
  • Bodega Las Antípodas (Junín, ~270 km): degustaciones con fiambres regionales y alojamiento en la finca.
  • Bodega Cordón Blanco (Tandil, ~350 km): se suma al circuito serrano tradicional con visitas guiadas y catas.
  • Bodega Saldungaray (Tornquist, ~570 km): en plena Comarca de Sierra de la Ventana, con catas dirigidas.
  • Bodega Sante Vins (Punta Alta, ~650 km): la más alejada de CABA, con coordinación previa obligatoria.

Qué tener en cuenta antes de ir

La mayoría de estas experiencias requiere reserva previa y tiene cupos limitados, y varias actividades son aranceladas. Antes de salir, conviene chequear con cada bodega los horarios, precios y servicios incluidos.

La primavera suma un plus: temperaturas más templadas y días más largos que invitan a combinar la visita con gastronomía y recorridos rurales por cada zona. Para quienes buscan planificar la ruta completa, el catálogo oficial de enoturismo bonaerense reúne el detalle de cada región vitivinícola de la provincia.

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